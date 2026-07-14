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Galardões de Mérito assinalaram 36 anos de Alverca como cidade

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Alverca do Ribatejo celebrou o 36.º aniversário da sua elevação a cidade com a entrega de seis Galardões de Mérito. A cerimónia distinguiu personalidades e entidades que se destacaram pelo seu contributo à comunidade.

Alverca do Ribatejo assinalou na segunda-feira o Dia da Cidade com a entrega de seis Galardões de Mérito a personalidades e entidades. A cerimónia decorreu na noite de 13 de Julho, no auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, precisamente no dia em que Alverca comemorou o 36.º aniversário da sua elevação a cidade.
As distinções atribuídas pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho distinguiram António Cardoso Pereira, administrador da Fundação CEBI, a loja Barateiros, Luís Manuel Coimbra dos Santos, que esteve três décadas na presidência dos Bombeiros Voluntários de Alverca, o músico Mike 11, o AHED Clube de Ténis e o jornalista João Carlos Moleira.
No final da cerimónia cantaram-se os parabéns e brindou-se a mais um ano da elevação de Alverca do Ribatejo à categoria de cidade.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.

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