Foto Galeria | 14-07-2026
Politécnico de Tomar abre portas à nova residência para estudantes
Antiga sede do Politécnico de Tomar, na Avenida Cândido Madureira, reabre as suas portas como nova residência para estudantes.
Na manhã do dia 14 de Julho, o Politécnico de Tomar deu a conhecer as novas instalações da residência de estudantes, localizada na Avenida Cândido Madureira, em Tomar. O edifício, onde a história do politécnico teve início e que não tinha uma função definida, abriga agora uma nova residência para estudantes do politécnico. Estudantes bolseiros e não bolseiros são bem-vindos no edifício com capacidade de acomodar 68 alunos. As instalações contam com quartos duplos, cozinha partilhada e salas de estudo e convívio distribuídos pelos 3 andares do edifício.
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