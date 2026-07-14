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Politécnico de Tomar abre portas à nova residência para estudantes

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Antiga sede do Politécnico de Tomar, na Avenida Cândido Madureira, reabre as suas portas como nova residência para estudantes.

Na manhã do dia 14 de Julho, o Politécnico de Tomar deu a conhecer as novas instalações da residência de estudantes, localizada na Avenida Cândido Madureira, em Tomar. O edifício, onde a história do politécnico teve início e que não tinha uma função definida, abriga agora uma nova residência para estudantes do politécnico. Estudantes bolseiros e não bolseiros são bem-vindos no edifício com capacidade de acomodar 68 alunos. As instalações contam com quartos duplos, cozinha partilhada e salas de estudo e convívio distribuídos pelos 3 andares do edifício.

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