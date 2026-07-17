CENTURY 21 Omnia já abriu em Tomar

A inauguração da CENTURY 21 Omnia em Tomar decorreu no dia 16 de julho. Omnia significa "tudo", em latim. Este nome traduz a forma como acreditam que o imobiliário deve ser vivido: As pessoas antes dos imóveis. As famílias antes das transações. As relações antes dos resultados. Localizada na rua João dos Santos Simões nº 56, em Tomar, a agência imobiliária está de portas abertas para ajudar e acompanhar os novos capítulos da vida dos seus clientes.