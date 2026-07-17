DS Cartaxo - Intermediação de Créditos e Seguros já abriu

A DS Cartaxo - Intermediação de Créditos e Seguros inaugurou no dia 16 de julho a sua loja na Rua Serpa Pinto nº34, no Cartaxo. A loja disponibiliza serviços de intermediação de crédito personalizados que se adequam às necessidades dos clientes e seguros de todos os tipos. O Director de loja e proprietário, Fábio Timóteo, convida os clientes a visitar a o seu espaço ou entrar em contacto para perceberem de que forma os podem ajudar.

