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Presidente do IPST destaca papel do Ribatejo na dádiva de sangue

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Ribatejo continua a destacar-se pela participação regular dos dadores de sangue, sublinhou a presidente do IPST durante uma visita à acção de recolha da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, visitou na manhã deste sábado uma acção de recolha de sangue promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria. A colheita decorreu no Campus Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira e contou com 41 pessoas inscritas, tendo sido recolhidas 33 unidades de sangue. Sete dos participantes efectuaram a sua primeira dádiva.

Segundo Maria Antónia Escoval, nos últimos dois anos registou-se uma diminuição do número de dádivas. No entanto, a responsável salientou que o recente alargamento da idade máxima para doar sangue aos 70 anos poderá contribuir para inverter essa tendência.

A presidente do IPST destacou ainda o papel do Ribatejo na dádiva de sangue, sublinhando que a região continua a contar com associações activas e com um conjunto significativo de dadores regulares.

Notícia para ler numa próxima edição impressa de O MIRANTE.

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