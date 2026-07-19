Renault 4 lançam-se à estrada na Chamusca para mais um passeio

O X Encontro de Renault 4, realizado no dia 18 de Julho, reuniu dezenas de entusiastas e condutores do icónico modelo para mais um dia de passeio e convívio. Os carros encheram de alegria as ruas por onde passaram até Alpiarça, para um copo de vinho na Adega do Mouchão do Inglês. Sessenta veículos deslocaram-se de várias zonas de norte a sul do país especificamente para este evento. Organizado pela União de freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande em parceria com o município e O MIRANTE.