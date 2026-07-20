Foto Galeria | 20-07-2026
Campo Pequeno recebeu primeira corrida da temporada
A Praça de Toiros do Campo Pequeno abriu portas no passado dia 16 de Julho, para a realização da primeira corrida de toiros da sua reduzida temporada 2026.
A Praça de Toiros do Campo Pequeno abriu portas no passado dia 16 de Julho, para a realização da primeira corrida de toiros da sua reduzida temporada 2026.
Um cartaz aliciante composto pelo cavaleiro António Ribeiro Telles, o rejoneador Fermin Bohorquez, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, o matador de toiros José António “Morante de la Puebla” e pelo novilheiro luso, Tomás Bastos que motivou o interesse da afición, que esgotou a lotação do tauródromo quatro dias antes.
O espectáculo resultou brilhante e emotivo, em que se lidaram toiros de Murteira Grave, Nuñez del Cuvillo e dois novilhos – toiros de La Cercada.
Reportagem de O MIRANTE por Henrique de Carvalho Dias
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