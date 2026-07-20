Campo Pequeno recebeu primeira corrida da temporada

A Praça de Toiros do Campo Pequeno abriu portas no passado dia 16 de Julho, para a realização da primeira corrida de toiros da sua reduzida temporada 2026.

A Praça de Toiros do Campo Pequeno abriu portas no passado dia 16 de Julho, para a realização da primeira corrida de toiros da sua reduzida temporada 2026.

Um cartaz aliciante composto pelo cavaleiro António Ribeiro Telles, o rejoneador Fermin Bohorquez, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, o matador de toiros José António “Morante de la Puebla” e pelo novilheiro luso, Tomás Bastos que motivou o interesse da afición, que esgotou a lotação do tauródromo quatro dias antes.

O espectáculo resultou brilhante e emotivo, em que se lidaram toiros de Murteira Grave, Nuñez del Cuvillo e dois novilhos – toiros de La Cercada.

Reportagem de O MIRANTE por Henrique de Carvalho Dias