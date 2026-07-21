Vigília noturna junta 150 pessoas em Árgea contra unidade de biometano

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo juntou cerca de 150 pessoas numa vigília popular contra a instalação de uma unidade de biometano em Árgea, Torres Novas, defendendo que o equipamento não deve ficar próximo de zonas habitacionais. Manuel Soares, da comissão de utentes, afirmou que o objectivo da iniciativa é "não desmobilizar nem a população, nem os autarcas, nem o conjunto da opinião pública" enquanto não houver uma decisão de rejeição do projecto.

A iniciativa, que decorreu no Largo da Igreja de Árgea, surge numa altura em que o movimento ganhou novo impulso com a adesão de oito presidentes de câmara da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo ao abaixo-assinado "Não à Unidade de Biometano em Árgea e na Região do Médio Tejo", que reúne já mais de seis mil assinaturas.