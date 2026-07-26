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Rio Maior celebrou um dos seus tesouros com mais uma Festa do Sal

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Rio Maior celebrou um dos seus tesouros com mais uma Festa do Sal
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Rio Maior celebrou um dos seus tesouros com mais uma Festa do Sal
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A Festa do Sal, nas Marinhas do Sal, em Rio Maior, terminou este domingo, 26 de Julho, com uma Recriação Etnográfica da Safra do Sal. Uma iniciativa do município que pretende celebrar o sal e os salineiros das emblemáticas Salinas de Rio Maior.

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