Varino Liberdade levou visitantes à descoberta dos mouchões do Tejo

O varino Liberdade realizou este domingo, 26 de Julho, uma viagem pela Reserva Natural do Estuário do Tejo, num percurso em torno dos mouchões que aliou natureza, cultura e tradição.

A rota Vila Franca de Xira-Volta aos Mouchões-Vila Franca de Xira permitiu observar, a partir do rio, as condições de excepção de uma das mais importantes reservas naturais da Europa Ocidental e conhecer melhor o mais importante ecossistema estuarino do país.

Ao longo do passeio, os visitantes puderam ouvir e observar várias espécies de aves aquáticas que encontram no estuário um local de repouso e alimentação durante a migração entre a Europa e a África Ocidental.

Flamingos, garças, patos, alfaiates, maçaricos e pilritos estão entre as espécies habitualmente avistadas nos mouchões, onde se alimentam nas lamas deixadas a descoberto entre marés e descansam nos diferentes habitats e povoamentos vegetais da reserva.

A experiência decorreu a bordo do varino Liberdade, uma embarcação de proa redonda e fundo chato, com 18 metros de comprimento, 40 toneladas de arqueação bruta e duas velas, nomeadamente uma de estai e outra latina quadrada.

A tripulação deste tipo de embarcação é tradicionalmente composta por um arrais, ao comando de dois ou três marinheiros. O Liberdade tem como mestre Flávio Xavier, integrando ainda a tripulação David Silva, Ricardo Pedro, Catarina Matos, Susana Marques e Sónia Coelho.

Construído em Abrantes, em 1945, o barco foi inicialmente baptizado com o nome "Campino" e destinava-se ao transporte de mercadorias no rio Tejo.

Na década de 1960 passou a transportar cargas de lixo de Lisboa para a margem sul e, posteriormente, sal no rio Sado. Com a entrada em decadência do transporte fluvial, a embarcação, entretanto rebaptizada "Rio Zuari", acabaria por ser afundada.

Já recuperado e na posse da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o varino foi rebaptizado "Liberdade" em 25 de Abril de 1988 e transformado em Núcleo Museológico.

A embarcação permite a realização de visitas e passeios entre Março e Outubro, com partidas condicionadas pelos horários das marés. As viagens estão disponíveis durante a semana e aos fins-de-semana, podendo também ser organizadas para grupos.

Depois de oito meses de navegação, e à semelhança das restantes embarcações deste tipo, o Liberdade recolhe à doca seca entre Novembro e Fevereiro para trabalhos de manutenção, pintura e outros cuidados especiais.