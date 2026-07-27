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Barrosa deu vida às tradições com a primeira Feira do Bolo Branco

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A 1ª edição da Feira Agrícola das Tradições e do Bolo Branco na aldeia da Barrosa surpreendeu a população e deu vida às tradições das famílias.

A Feira Agrícola das Tradições e do Bolo Branco, na Barrosa, encheu a aldeia durante três dias de animação e uma viagem no tempo entre os dias 24 e 26 de Julho. A população apresentou as suas tradições e o famoso Bolo Branco, um bolo em que a receita é adquirida de geração em geração pelas famílias da aldeia da Barrosa, no concelho de Benavente. A 1ª edição da Feira foi muito bem recebida e deixou todos surpreendidos. A organização já se prepara para o próximo ano.

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