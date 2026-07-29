TML apresenta plataforma GO para gestão das redes de transporte público

A solução tecnológica criada pela TML visa melhorar a gestão da operação dos transportes públicos e poderá ser utilizada fora da Área Metropolitana de Lisboa.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) apresentou, na terça-feira, nas suas instalações, a plataforma tecnológica GO, desenvolvida internamente para responder às principais necessidades operacionais das equipas que gerem redes de transporte público. Entre as funcionalidades da plataforma destacam-se o planeamento e a gestão da oferta de transporte, a monitorização da operação em tempo real, a avaliação de indicadores de desempenho e, entre outras, o apoio à melhoria contínua do serviço prestado aos passageiros.

A apresentação da plataforma reuniu representantes do Governo, da Área Metropolitana de Lisboa, de municípios, operadores de transporte e diversas entidades do sector. Carlos Humberto de Carvalho, presidente do conselho de administração da TML, sublinhou que a empresa já está a trabalhar com diferentes comunidades intermunicipais, com os Transportes Metropolitanos do Porto, com outras entidades e com a Região Autónoma da Madeira, tendo em vista a eventual utilização da plataforma GO.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.