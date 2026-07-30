Foto Galeria | 30-07-2026
Vale do Forno quer voltar ao mapa internacional da arqueologia
Sítio arqueológico de Alpiarça guarda vestígios de grupos humanos que viveram há cerca de 300 mil anos. Investigadores procuram agora refinar a cronologia das ocupações e recolher amostras para análises de ADN antigo.
Um dos mais importantes sítios arqueológicos do Paleolítico Inferior na Península Ibérica abriu as portas à comunidade no dia 29 de Julho. O Dia Aberto das escavações do Vale do Forno, em Alpiarça, permitiu aos visitantes conhecerem de perto o trabalho desenvolvido por investigadores da Universidade de Lisboa e perceberem como se estudam ocupações humanas com centenas de milhares de anos.
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