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Vale do Forno quer voltar ao mapa internacional da arqueologia

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Vale do Forno quer voltar ao mapa internacional da arqueologia
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Sítio arqueológico de Alpiarça guarda vestígios de grupos humanos que viveram há cerca de 300 mil anos. Investigadores procuram agora refinar a cronologia das ocupações e recolher amostras para análises de ADN antigo.

Um dos mais importantes sítios arqueológicos do Paleolítico Inferior na Península Ibérica abriu as portas à comunidade no dia 29 de Julho. O Dia Aberto das escavações do Vale do Forno, em Alpiarça, permitiu aos visitantes conhecerem de perto o trabalho desenvolvido por investigadores da Universidade de Lisboa e perceberem como se estudam ocupações humanas com centenas de milhares de anos.

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