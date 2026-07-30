Vale do Forno quer voltar ao mapa internacional da arqueologia

Um dos mais importantes sítios arqueológicos do Paleolítico Inferior na Península Ibérica abriu as portas à comunidade no dia 29 de Julho. O Dia Aberto das escavações do Vale do Forno, em Alpiarça, permitiu aos visitantes conhecerem de perto o trabalho desenvolvido por investigadores da Universidade de Lisboa e perceberem como se estudam ocupações humanas com centenas de milhares de anos.