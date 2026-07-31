Foto Galeria | 31-07-2026
Festas de Assentis começam este fim de semana
Arrancam hoje, dia 31 de Julho, as Festas de Assentis, em Torres Novas. Vai ser um fim de semana com muito convívio, música e desporto. Este ano com a estreia de jogos de futebol de solteiros contra casados.
O Centro Recreativo e Cultural de Santo António de Assentis (CRCSA), no concelho de Torres Novas, vai receber a partir de 31 de Julho as festas populares da freguesia. A celebração prolonga-se até este domingo. O fim de semana vai ser preenchido por espectáculos musicais, convívio e o tradicional peditório de domingo, que ajudará a financiar as festas do próximo ano. As Festas de Assentis juntam pessoas de muitas aldeias vizinhas, Torres Novas e até Tomar. No ano passado foram cerca 4 mil visitantes e este ano a organização espera ultrapassar esses números.
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