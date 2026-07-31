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Festas de Assentis começam este fim de semana

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Arrancam hoje, dia 31 de Julho, as Festas de Assentis, em Torres Novas. Vai ser um fim de semana com muito convívio, música e desporto. Este ano com a estreia de jogos de futebol de solteiros contra casados.

O Centro Recreativo e Cultural de Santo António de Assentis (CRCSA), no concelho de Torres Novas, vai receber a partir de 31 de Julho as festas populares da freguesia. A celebração prolonga-se até este domingo. O fim de semana vai ser preenchido por espectáculos musicais, convívio e o tradicional peditório de domingo, que ajudará a financiar as festas do próximo ano. As Festas de Assentis juntam pessoas de muitas aldeias vizinhas, Torres Novas e até Tomar. No ano passado foram cerca 4 mil visitantes e este ano a organização espera ultrapassar esses números.

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