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Vigilantes da Natureza alertam para falta de efectivos

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Percorrem serras, rios, florestas e zonas húmidas, vigiam espécies protegidas, apoiam investigações científicas e respondem a denúncias ambientais.

Percorrem serras, rios, florestas e zonas húmidas, vigiam espécies protegidas, apoiam investigações científicas e respondem a denúncias ambientais. No Dia Mundial da Conservação da Natureza, assinalado a 28 de Julho, e nas vésperas do Dia Mundial dos Vigilantes da Natureza, celebrado a 31, O MIRANTE acompanhou profissionais que estão na primeira linha da defesa da biodiversidade, mas continuam desconhecidos de grande parte da população.

Reportagem desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.

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