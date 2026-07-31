Foto Galeria | 31-07-2026
Vigilantes da Natureza alertam para falta de efectivos
Percorrem serras, rios, florestas e zonas húmidas, vigiam espécies protegidas, apoiam investigações científicas e respondem a denúncias ambientais.
Percorrem serras, rios, florestas e zonas húmidas, vigiam espécies protegidas, apoiam investigações científicas e respondem a denúncias ambientais. No Dia Mundial da Conservação da Natureza, assinalado a 28 de Julho, e nas vésperas do Dia Mundial dos Vigilantes da Natureza, celebrado a 31, O MIRANTE acompanhou profissionais que estão na primeira linha da defesa da biodiversidade, mas continuam desconhecidos de grande parte da população.
Reportagem desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.
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