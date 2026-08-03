Foto Galeria | 03-08-2026
Riachos revive tradição centenária com cortejo da Bênção do Gado
A vila de Riachos voltou a celebrar uma das manifestações mais marcantes da sua identidade colectiva.
A vila de Riachos voltou a celebrar uma das manifestações mais marcantes da sua identidade colectiva. O tradicional cortejo da Bênção do Gado percorreu a vila na tarde de domingo, 2 de Agosto, reunindo centenas de participantes e visitantes vindos de vários pontos do país. Com partida no Largo da Estação, o desfile terminou junto à igreja, onde decorreu a bênção. Realizada de quatro em quatro anos e com quase um século de história, a tradição mobiliza toda a comunidade.
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