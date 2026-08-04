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Demolidas construções ilegais na Estrada da Carreira de Tiro em Santarém

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As construções ilegais junto à Estrada da Carreira de Tiro, em Santarém, começaram a ser demolidas esta terça-feira, 4 de Agosto, eliminando uma mancha na paisagem numa das entradas da cidade.

As construções ilegais junto à Estrada da Carreira de Tiro, em Santarém, começaram a ser demolidas esta terça-feira, 4 de Agosto, eliminando uma mancha na paisagem numa das entradas da cidade. Segundo apurámos, as famílias que ali viviam, e eram proprietárias dos terrenos, arranjaram alternativas de habitação. Os terrenos foram negociados com investidores da área do imobiliário, para construção de habitação.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), congratula-se com a solução encontrada, que evita processos de expropriação e eventual litigância, tendo-se encontrado uma saída satisfatória para todas as partes.
“Há cerca de dois meses reuni com os proprietários destes terrenos e fui muito claro: aquela situação não podia continuar. Disse-lhes, olhos nos olhos, que a ausência de intervenção até então resultava apenas de uma preocupação humanitária, porque estávamos a falar de famílias, incluindo crianças. Mas também deixei claro que a legalidade e a dignidade do território tinham de ser repostas. Houve receptividade e compreensão”, partilhou.
João Leite diz que sempre procurou celeridade na solução, tendo reunido com investidores, a quem apresentou o potencial dessa zona da cidade, no prolongamento do bairro de São Domingos, para construção de mais habitação, como resposta à procura que a cidade está a ter. “A melhor solução foi encontrada. Investidores privados adquiriram os terrenos e, de forma concertada, foi definido um prazo curto para darmos início à demolição destas construções ilegais. Hoje termina uma situação que durante demasiados anos marcou negativamente uma das principais entradas de Santarém”, publicou o autarca, referindo que “governar é ter coragem para enfrentar problemas que outros foram adiando.


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