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Café/restaurante Sasha reabriu em Abrantes

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O café/restaurante Sasha reabriu portas no Aquapolis Sul, esta quarta feira 5 de Agosto, em Rossio ao Sul do Tejo.

O café/restaurante Sasha reabriu portas no Aquapolis Sul, esta quarta feira 5 de Agosto, em Rossio ao Sul do Tejo, seis meses após as cheias que obrigaram ao encerramento do espaço. A reabertura simboliza a resiliência da família, que contou com o apoio da comunidade e da Câmara Municipal para recuperar a atividade.
A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, da chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, Sónia Alves, e do presidente da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Valamatos, além de muitos amigos e clientes.
A família fez ainda questão de destacar o apoio incansável do presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, considerando-o fundamental para a recuperação e reabertura.

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