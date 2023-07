“Quando se gosta do que se faz a comida sai sempre bem”

Ainda trabalhou em searas de tomate e nos talhos da família durante oito anos. Diz que o segredo do sucesso é muito trabalho, dedicação e servir bem o cliente.

David Madeira, 43 anos, é proprietário da churrasqueira Churrasco, situada no Mercado Municipal do Cartaxo, há cerca de 16 anos mas começou a trabalhar nesse espaço há 26 anos a ajudar o pai. Estudou até ao 8º ano e a partir daí decidiu ir trabalhar para ganhar a sua independência. O primeiro trabalho foi na construção civil mas cerca de seis meses depois o pai desafiou-o para trabalhar consigo. Entretanto, como a família também tinha searas de tomate e talhos, aventurou-se nessas áreas. Trabalhou cerca de oito anos nos quatro talhos da família no Cartaxo.

Quando o pai foi trabalhar para uma churrasqueira em Almeirim convidou o filho para ficar com o Churrasco, que gere desde 2007. Chegou a ter mais dois espaços, um em Vila Chã de Ourique e outro no Cartaxo, mas não correram como David Madeira esperava e optou por fechar. “Quando temos mais do que um espaço a funcionar é difícil estarmos de igual maneira em todo o lado e acaba por não ser tão bem gerido quando não estamos por perto. Por isso optei por encerrar e ficar só com um”, afirma a O MIRANTE.

O empresário sente-se realizado e gosta do que faz apesar de, confessa, ser trabalhoso e ocupar muitas horas do seu dia. O Churrasco funciona sobretudo com take-away e agora também tem serviço de Ubber Eats. David Madeira está à espera que a Câmara do Cartaxo faça as prometidas obras no mercado municipal com um piso de restauração para colocar mesas e ter mais clientes. Na sua opinião o frango é uma comida que sai muito bem e acaba por ser mais económico. “Um frango de churrasco fica mais barato para quatro pessoas, por exemplo, do que pedir fast food para o mesmo número de pessoas”, afirma.

Recentemente, começaram com um projecto de catering para casamentos, baptizados e aniversários. Foi uma aposta que começou como brincadeira e que está a correr muito bem. Com uma equipa de quatro funcionários a tempo inteiro e uma pessoa a meio tempo, David Madeira admite ser fácil trabalhar com a esposa. “Sabemos separar as coisas. No trabalho trata-se de trabalho e em casa temos a nossa família. É bom trabalharmos juntos porque conseguimos conviver uma vez que este é um trabalho que ocupa muito tempo”, sublinha.

Além do frango assado também servem porco, vaca, picanha, secretos, tudo grelhado. Têm sempre um prato de peixe e um de carne. No Verão têm sardinhas, sempre com muita saída junto dos clientes. O frango tem mais saída ao sábado enquanto à quinta-feira há cozido à portuguesa e à sexta-feira chocos e bacalhau com torricado. David Madeira vende, em média, entre 110 a 120 frangos por dia.

Um frango com sabor único

O empresário nasceu e viveu no Cartaxo até aos 11 anos, altura em que foi morar com a família para Malaqueijo, concelho de Rio Maior, onde ainda reside. Todos os dias faz o trajecto entre Malaqueijo e Cartaxo e garante não é ser longe. Aprendeu a cozinhar com a avó materna, com quem conviveu durante muito tempo na infância. “A minha avó de qualquer coisa fazia um bom petisco. Também aprendi a cozinhar bem com o meu pai. Uma coisa que aprendi é que as quantidades só funcionam se for à mão e a olho”, refere, acrescentando que quando se gosta do que se faz a comida sai sempre bem.

Muitos dos seus clientes são de fora do Cartaxo e dizem-lhe que é um dos melhores frangos de churrasco do distrito de Santarém. O frango tem um ingrediente especial, que não revela, que dá um sabor único. David Madeira criou um cartão cliente em que, depois de se comprar 15 doses ou 15 meias doses, oferece uma dose ou uma meia dose de frango. “É uma forma de fidelizar os clientes e muitos optam pela modalidade do cartão cliente. Tem funcionado muito bem”, admite.