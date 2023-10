Para Cayetana Olazabal ser dentista é uma arte

As pessoas estão mais preocupadas com a saúde oral e com a dos filhos. A opinião é da médica dentista Cayetana Olazabal, que tem a clínica Smile Factory em Samora Correia. Em comparação há 12 anos, quando abriu a clínica, tem hoje mais crianças sentadas na cadeira do consultório para limpezas periódicas e revisões. “As pessoas estão mais instruídas e cada vez mais viradas para a saúde e estética, de uma forma geral. Antes não se via esta loucura de acordar cedo para correr, jogar padel ao almoço ou ir ao ginásio ao final do dia”, conta.

A maioria dos problemas dos pacientes da Smile Factory está relacionada com as cáries dentárias. Alguns deixam arrastar o tratamento até terem dores, outros são mais atentos. Mas em Portugal a saúde é cara, especialmente a medicina dentária. As seguradoras vieram ajudar mas para quem ganha o ordenado mínimo é uma ginástica grande que se tem de fazer para ir ao dentista. “É raro tratar uma família ao mesmo tempo. Primeiro vem o filho, depois a mulher e no fim o marido. Vêm à vez”, explica.

O que mais gosto dá a Cayetana Olazabal é tratar um paciente e ver a sua evolução. Diz mesmo ser “altamente gratificante” ver o esforço inicial que fazem para depois só irem às consultas de revisão de seis em seis meses.

Aposta na formação

A Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, abre quatro vagas, de três em três anos, para o curso de cirurgia oral. Cayetana Olazabal já não estudava há dez anos mas sempre teve o sonho de estudar mais. Dedicou-se e conseguiu entrar para o curso o ano passado. Nos próximos três anos é trabalhadora estudante. “É muito duro estar casada, com três filhas, estudar, trabalhar e gerir a clínica. Mas estou a acabar o primeiro ano e estou muito contente. Quero acabar a especialização e exercer a área de cirurgia oral. Tenho doentes que vejo há anos e não os vou abandonar. Mas quando chegar o momento vou ter de gerir, porque quero exercer cirurgia”, reitera a médica.

Cayetana Olazabal adora trabalhar em Samora Correia. Na altura em que abriu a Smile Factory tinha acabado de fechar uma clínica dentária nas proximidades e por isso ficou com muitas pessoas que tinham tratamentos dentários a meio. Para a dentista a cidade é muito familiar, uma rede onde todos se conhecem. “Gosto de ir aos sítios e sentir-me acarinhada. Eu tento acarinhar os meus doentes. Gosto muito deles e faço por corresponder às suas expectativas”, diz.

Um dos casos mais marcantes foi um paciente que colocou implantes e coroas. Um pós-operatório muito duro e no qual Cayetana Olazabal sempre o motivou e encorajou. Numa das últimas vezes que foi consultado o paciente comoveu-se e agradeceu à médica por lhe ter devolvido o conforto nas refeições.

A médica relembra o caso de um paciente a quem diagnosticou um carcinoma na boca. Foram anos difíceis mas que acabaram bem. Todos os anos o paciente lhe envia os parabéns no dia do seu aniversário.

Ser dentista é uma arte

Cayetana Olazabal sempre quis seguir profissionalmente a área da saúde ou artes. Optou pela medicina dentária quando estava no 10º ano e ficou fascinada com uma apresentação do curso numa universidade de Nova Iorque. No ano em que acabou a licenciatura, que frequentou no Instituto Superior Egas Moniz, na Caparica, casou-se. Na altura já assistia a consultas dentárias em clínicas de Lisboa.

Diz que todos os dentistas têm de ter habilidade e que, por isso, muitos têm passatempos na área artística. É o seu caso. Durante a pandemia a sua área foi muito afectada e em casa começou a dedicar-se à escultura em barro, para depois fundir as peças em bronze.