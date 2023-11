Empresas não crescem sem sacrifícios e é preciso dedicação permanente

Seja Verão ou Inverno não há férias para quem lidera as empresas porque o sucesso não se alcança sem sacrifício, esforço e dedicação permanente. A convicção é de Vânia Santos, responsável de marketing e comunicação da Xiral, empresa de alumínios e ferro situada nos Cotovios, localidade do concelho de Vila Franca de Xira. “Mesmo em dias de férias os telemóveis nunca são desligados e a porta nunca é fechada. Temos de saber meter-nos na pele do cliente e encontrar a solução que ele precisa”, explica a O MIRANTE a empresária para quem o pai, José Fernando, fundador da empresa, é um dos seus maiores orgulhos na vida e a sua referência.

Vânia Santos tem uma trajectória de vida marcada pela dedicação à Xiral, onde também desempenha funções de responsabilidade no departamento financeiro. A sua história académica teve início em Vila Franca de Xira, onde frequentou a escola antes de se licenciar em Ciências da Comunicação e Publicidade e Marketing. O momento da conclusão do curso coincidiu com os atentados ao World Trade Center em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, introduzindo-a num mercado de trabalho difícil.

Desde a infância que ajudava o pai na empresa sempre que podia mas, confessa a O MIRANTE, quis ter uma experiência profissional e ver como era o mercado de trabalho. Vendeu seguros, esteve sete anos na Central de Cervejas e uma década ao serviço da Staples na parte corporativa das empresas a tratar da área comercial, a abrir portas que não conhecia. “Entretanto cheguei a um ponto em que quis mudar de vida e voltei para a origem para ficar a tempo inteiro na Xiral”, recorda.

Vânia Santos descreve o seu papel na Xiral como multifacetado, envolvendo tarefas desde facturação até ao relacionamento com fornecedores e gestão de pagamentos. Trabalhar com o pai, José Fernando, é uma experiência que valoriza, destacando a boa relação e a eficiência na colaboração, mesmo em dias cansativos.

Quando era criança Vânia Santos ainda pertenceu com o irmão à fanfarra dos Bombeiros de Vila Franca de Xira e sonhava ser cabeleireira. Hoje confessa que não se imaginava no cargo de responsabilidade que tem hoje apesar de abraçar o desafio de braços abertos. “Trabalhar com os pais depende da família que se tem. Não me posso queixar mas nem todas as famílias são iguais. Dou-me muito bem com o meu pai e trabalhamos muito bem os dois mesmo quando os dias são cansativos”, partilha.

Uma história com 28 anos

A Xiral foi criada a 1 de Junho de 1995 por José Fernando, que sempre foi “muito persistente e teve muita cabeça” para montar o negócio a partir do zero. “Ele não tinha nada. Pediu dinheiro emprestado para comprar uma carrinha em segunda mão e foi bater à porta dos fornecedores com quem já trabalhava a pedir para que o ajudassem porque ia montar um negócio sozinho e não tinha poder económico para fazer pagamentos adiantados. Conseguiu que acreditassem nele. Teve uma luz sempre ao seu lado. E conseguiu, com empenho, honestidade e muito esforço, com muitas noites mal dormidas”, recorda Vânia Santos.

A Xiral vende caixilharias de alumínio e PVC, área onde é especializada, mas também comercializa estores, guardas de varanda, automatismos, portões de garagens, de rua, portadas, tudo o que uma casa precisa. “Somos uma empresa com muitas soluções para os clientes. Procuramos sempre uma solução quando o cliente nos procura. E já conseguimos resolver e encontrar soluções para problemas onde outros não conseguiram”, explica.

A responsável é firme quando se trata da integridade do nome da empresa. A estabilidade, integridade e qualidade são valores que considera fundamentais para o sucesso a longo prazo, destacando a importância da transparência no relacionamento com os clientes, enfatizando a necessidade de explicar com clareza as opções disponíveis.

Vânia Santos expressa preocupação com a carga fiscal sobre as empresas, instando os governantes a considerar a redução de impostos para aliviar o peso sobre os negócios e dessa forma permitir dar melhores salários aos funcionários. Mesmo durante a pandemia a Xiral manteve-se activa contribuindo para a renovação de muitas habitações. O sonho para o futuro da empresa é continuar a crescer mantendo um excelente atendimento ao cliente e oferecendo produtos de qualidade.