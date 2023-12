Veio para Portugal à procura de uma vida melhor e transformou-se numa empresária de sucesso

Há 15 anos que é a proprietária da pizzaria O Mundo das Pizzas, no centro de Tomar, cidade que adora. Há cerca de sete meses passou a gerir a PizaTílio no Entroncamento. As pizzas são caseiras e tem havido uma maior aposta em pizzas mais saudáveis. Recentemente, criou a pizza Roda do Mouchão, inspirada na tradicional Roda do Mouchão.

Kateryna Sabov nasceu há 53 anos numa cidade ucraniana perto da fronteira com a Hungria. Tirou o curso superior de Agronomia mas nunca trabalhou no ramo uma vez que quando chegou a altura de entrar no mercado de trabalho realizou o maior sonho da sua vida: ser mãe. Aos 20 anos passou a cuidar do filho. Entretanto, começou a explorar um café na sua cidade. Ali percebeu que tinha uma enorme vocação para comunicar com pessoas. Quando a sua avó, com quem tinha uma grande ligação afectiva, morreu decidiu emigrar e vir para Portugal, onde já vivia o pai do seu filho e na altura seu marido. “A minha família não gostou da ideia de emigrar porque ia para muito longe mas eles sabem que quando coloco uma ideia na cabeça avanço com o que quero”, conta com um sorriso a O MIRANTE.

Aterrou em Portugal há 23 anos juntamente com o seu filho. Foi para a Benedita (distrito de Leiria), onde o marido trabalhava na construção civil. Conseguiu trabalho numa fábrica de calçado tendo aprendido a costurar sapatos. Ficou lá algum tempo até decidir trabalhar noutro ramo. Para isso tirou o curso de Contabilidade. Num acaso de sorte conheceu uma senhora russa que precisava de ajuda com burocracias e não falava bem português. Posteriormente convidou Kateryna Sabov a gerir a sua pizzaria em Lisboa. “Fiquei muito surpreendida e tive receio mas decidi arriscar. A experiência durou oito meses mas aprendi tudo sobretudo leis portuguesas mas também a confeccionar pizzas. Foi o grande impulso para me aventurar num negócio próprio. Percebi que tinha capacidade para avançar”, lembra.

Escolheu Tomar para viver porque quando conheceu a cidade, em lazer, percebeu que era muito parecida com a sua terra natal. Procurou espaços de pizzaria e encontrou um estabelecimento que os donos estavam a vender. “Não tinha dinheiro mas consegui convencer os senhores a que pudesse pagar em prestações. Eles aceitaram e fiz um plano de pagamentos que cumpri à risca e fiquei com a pizzaria”, explica Kateryna Sabov.

Há 15 anos que é a proprietária de O Mundo das Pizzas, no centro de Tomar. O espaço tem capacidade para cerca de 50 pessoas incluindo a esplanada. Dispõe de serviço de take away e entregas ao domicílio. A empresária faz um balanço muito positivo do seu restaurante e conta que a sua carta de pizzas está sempre a aumentar. As pizzas são caseiras e tem havido uma maior aposta em pizzas mais saudáveis. Todos os ingredientes são frescos. Além das pizzas também vende lasanhas e massas mas a principal procura são as pizzas. A última aposta tem sido nas pizzas vegan. Recentemente, criou a pizza Roda do Mouchão, inspirada na tradicional Roda do Mouchão, situada no meio do rio Nabão.

Há cerca de sete meses decidiu expandir o negócio e passou a gerir a PizzaTílio no Entroncamento. O projecto está a dar os primeiros passos mas Kateryna Sabov pretende dar o mesmo nome da pizzaria de Tomar e expandir o espaço. A empresária adora cozinhar, embora ultimamente não o faça por motivos de saúde. “A minha maior vontade é voltar a cozinhar porque adoro estar na cozinha a inventar e juntar ingredientes para criar novas pizzas. Faço tudo o que posso para ir ao encontro dos clientes”, confessa. Entretanto divorciou-se e vive com o filho em Tomar. Garante estar casada com o trabalho e os tempos livres são praticamente dedicados às suas pizzarias.