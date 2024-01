Dar asas aos sonhos é a chave para crescer profissionalmente

Uma responsabilidade que a coloca à prova diariamente. Quando era pequena sonhava ser engenheira mas apaixonou-se pelo mundo da restauração e já não quer sair.

Quando há vontade, paixão e empenho pelo que se faz não há nada que trave um profissional de alcançar os seus sonhos. Que o diga Alexandra Falcão que, aos 25 anos, está a tirar uma licenciatura em Gestão e já chegou a sub-gerente do restaurante McDonald’s na Póvoa de Santa Iria.

Diz quem a conhece que é uma jovem de múltiplos talentos e de uma resiliência laboral como poucas. Uma boa oportunidade para O MIRANTE dar a conhecer o ainda curto percurso de vida de Alexandra Falcão que, tudo indica, tem um futuro promissor.

Natural de Santarém, estudou ciências e tecnologias no secundário e quando era pequena sonhava ter um emprego na área das engenharias. No entanto, enquanto estava na escola, logo aos 18 anos, quis trabalhar para ajudar a família. “Comecei a trabalhar muito nova porque foi essa a educação que a minha mãe me deu. Ela sempre foi muito trabalhadora, era mãe solteira com três filhos e sempre me ensinou que tínhamos de trabalhar muito para ter as coisas que queríamos. Nada nos foi dado de mão beijada. Se queríamos algo mais caro tinha de ser no aniversário ou no Natal. Por isso avancei”, recorda.

Foi assim que, enquanto os colegas passavam os dias na escola, Alexandra Falcão conciliava os horários com os turnos de trabalho. O seu primeiro emprego foi na McDonald’s, no restaurante de Santarém. “Tinha uns amigos que já lá trabalhavam no restaurante e que me diziam muito bem. Foi o primeiro e único currículo que fiz. Enviei e comecei a trabalhar até hoje. Mudei o meu sonho. Fascinei-me por esta área da restauração, gerir um negócio e as pessoas, espero um dia seguir o exemplo da minha patroa (Ana Margarida Teixeira) e vir a ser eu própria uma franquiada no futuro”, conta, com um sorriso.

O seu primeiro dia, recorda, foi passado no posto da batata frita, onde tudo parece mais fácil do que é. “Estive lá alguns dias a praticar. Os meus amigos brincavam comigo por ir para o posto mais difícil mas eu gostei, foi tranquilo. Fez-se bem e fez parte da aprendizagem”, recorda.

O poder das mulheres

Resiliência, empenho e honestidade são para si os valores fundamentais no mundo do trabalho. “Aprendi muito aqui e costumo dizer que quase fui acabada de criar nesta empresa. Foi aqui que percebi como é trabalhar em equipa e respeitar hierarquias, ter empatia pelo próximo. Quem sai daqui vai para qualquer lado, isto é uma verdadeira escola para a vida”, garante. Em Julho do ano passado aceitou o desafio de se mudar para o concelho de Vila Franca de Xira para ser sub-gerente do restaurante da Póvoa de Santa Iria, que abriu portas em 2021. Está a tirar uma licenciatura em Gestão na Universidade Aberta e é uma das bolseiras do programa UP da McDonalds, que apoia financeiramente trabalhadores estudantes que estejam a tirar licenciaturas ou mestrados. Alexandra Falcão está a beneficiar pelo segundo ano consecutivo de uma bolsa de mil euros, paga pela McDonald’s, para tirar a licenciatura. “É uma óptima oportunidade”, admite a jovem para quem o Big Mac continua a ser o hamburguer favorito.

É o braço-direito da pessoa que comanda o restaurante e tem consigo a pasta dos recursos humanos, incluindo horários dos funcionários, formação, entre outras responsabilidades. Diz que gosta de estar incluída em tudo o que envolve a gestão do negócio. “O mais desafiante para mim é trabalhar sob pressão. Sou incapaz de estar parada”, diz a profissional para quem a desorganização a tira do sério.

Para Alexandra Falcão, um dos seus orgulhos é Ana Margarida Teixeira, uma mulher que gere vários restaurantes McDonald’s na região. Diz que é um sinal de que as mulheres estão finalmente a conquistar o seu espaço no mundo dos negócios. “Tenho a sorte de trabalhar numa empresa onde não há distinções, os ordenados e as oportunidades são iguais para todos e para mim isso é muito gratificante”, elogia.

Fora do trabalho o que mais gosta de fazer é viajar e conhecer o mundo. Está a poupar para a sua viagem de sonho, que espera concretizar em 2025 à cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. “Saber seguir os nossos sonhos e ter ambição é o segredo para o sucesso profissional. Não devemos ter medo de sonhar em grande, só temos de trabalhar para os alcançar e aproveitar as oportunidades”, conclui.