Ana Azevedo Nunes deixou o design para se dedicar às crianças e adolescentes de Benavente

Saiu da zona de conforto e juntou-se ao marido na gestão da Associação Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, em Benavente, onde é coach infanto-juvenil. Praticante de artes marciais, começou a dar aulas em 2006 e hoje tem duas turmas de crianças a que se dedica a 200%.

Deixou o emprego confortável que tinha na Câmara de Benavente, enquanto designer, para se dedicar de corpo e alma ao projecto de vida familiar. Juntamente com o marido, Ana Azevedo Nunes gere o centro terapêutico da Associação Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas (ETAMC) em Benavente, onde é coach infanto-juvenil.

Quando era criança queria ser veterinária, mas enveredou pelo mundo das artes. Frequentou a escola Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, e concluiu o 12º ano no chamado quinto curso, em Lisboa, que tinha as disciplinas para as Belas Artes.

No ano 2000 terminou a licenciatura em design na Universidade Lusíada e em 2006 fez uma pós-graduação. Trabalhou como freelance na área do design e em 2002 entrou para a Câmara de Benavente. Em 2017 pediu uma licença sem vencimento para se dedicar à ETAMC. “Arrisquei um ordenado confortável e um trabalho na função pública em prol do meu bem-estar e com sentido de dever cumprido em relação ao que eu e o meu marido estávamos a formar. Crescemos os dois enquanto família e associação”, conta.

Trabalho com crianças e adolescentes é gratificante

Apaixonada pelo trabalho com crianças e adolescentes apostou em 2021 numa formação de coach. No dia-a-dia do centro terapêutico é responsável pela gestão de marketing, comunicação e imagem e trabalha com as famílias para se atingirem objectivos. “Não trabalhamos com patologias diagnosticadas, são coisas mais superficiais. Mas damos ferramentas e ensinamos os adolescentes e a família a comportar-se perante as divergências e a desconstruir crenças limitantes. Trabalhamos virados para o futuro dos jovens”, explica. No dojo dá aulas de artes marciais a duas turmas de 20 alunos cada, com idades entre os 3 e os 10 anos. É responsável por um grupo de trabalho e estudo em Benavente sobre cultura havaiana e seus costumes. Uma vez por mês dá um workshop sobre o tema, em Lisboa, onde ensina a dança tradicional Hula e outras vertentes culturais. “O meu maior desafio é a gestão da associação, não sou muito virada para a gestão sou mais do backstage. Gerir a equipa é um desafio, mas ensina-me a lidar com os outros e comigo mesma”.

Fica feliz com a diferença que pode fazer na vida das crianças que acompanha, seja em consulta ou nas artes marciais. O impacto positivo que causa é encarado com responsabilidade. “Fascina-me e amedronta-me porque se me enganar eles podem levar o que disse ou fiz como correcto”, refere. A melhor recompensa que tem, fruto do trabalho, são os pais mandarem mensagens a agradecer as mudanças na vida dos filhos e ver crescer os alunos, como aconteceu recentemente em que foi consultada no hospital por uma médica que foi sua aluna.

Em Setembro a ETAMC vai iniciar um novo ano lectivo e abrir as turmas de artes marciais. Ana Azevedo Nunes quer ter classes cheias e felizes e continuar a apostar na comunicação e imagem do centro terapêutico. Uma equipa bem ordenada e alinhada com os valores e objectivos do centro é a meta para dar o melhor aos pacientes.