Isabel Silva é uma agente de seguros que já vendeu de tudo para ter comida na mesa

A história de vida de Isabel Silva, que reside e tem escritório na Granja, Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, é marcada por muita resiliência, superação e um profundo senso de responsabilidade para com a sua família.

Durante 39 anos fez da Granja o seu lar, mesmo que inicialmente sentisse que aquele lugar não tinha nada a ver com ela. No entanto, as circunstâncias e as escolhas da vida levaram-na a estabelecer ali suas raízes e a construir uma vida à qual, confessa a O MIRANTE, está muito agarrada. Isto porque foi diagnosticada há alguns anos com um aneurisma na jugular que faz da sua vida uma incerteza constante. É por isso que Isabel Silva diz gostar de viver cada dia com entusiasmo e paixão.

Antes de se mudar para a Granja, trabalhava em Lisboa como secretária de direcção de uma empresa. A sua vida deu uma reviravolta quando conheceu o pai dos seus filhos e ambos decidiram morar em Vialonga. Nos anos 80, perante as dificuldades, o casal tomou a difícil decisão de mudar-se para Angola, onde Isabel Silva trabalhou como tradutora técnica na TAAG - Linhas Aéreas de Angola.

Infelizmente, recorda, essa mudança aconteceu num momento crítico onde, durante quatro anos, a vida foi marcada por dificuldades extremas, com a escassez de alimentos e a violência ao seu redor.

“Vivi em Luanda mas foi muito complicado, havia assaltos todas as noites. Os meus filhos passaram muita fome na altura e tivemos de voltar”, recorda. A profissão de sonho de Isabel Silva era ter sido hospedeira de bordo. “Fiz os cursos que eram necessários mas infelizmente o meu pai não quis e não me permitiu seguir essa profissão. Nunca tive medo de voar e adorava viajar e conhecer novas culturas, até me ter aparecido o aneurisma”, lamenta.

O regresso a Portugal trouxe novos desafios. A família, que outrora parecia sólida, desfez-se, e Isabel Silva viu-se obrigada a começar do zero. Com três filhos para sustentar - e hoje com 8 netos - teve que encontrar várias fontes de rendimento, vendendo de tudo para colocar comida na mesa. “Quando se tem três filhos para dar de comer não há muito que pensar, é andar para a frente e trabalhar”, conta a O MIRANTE.

A vida ensinou-lhe a arte de se desenrascar e foi nesse período de adversidade que encontrou uma nova oportunidade: o ramo dos seguros. Fez um curso e iniciou uma carreira hoje bem-sucedida como vendedora de seguros. Chegou a ir para a porta dos hospitais vender seguros de vida aos médicos que passavam. Chegou ao ponto de ser reconhecida no quadro de honra especial da seguradora onde trabalhava.

Seguro de saúde é fundamental

A sua vida foi interrompida por um violento acidente de automóvel, que, embora tenha sido um evento traumático, não lhe tirou a coragem nem o gosto por conduzir. O seu amor pelo trabalho, sobretudo pelo contacto com o público, manteve-a activa e envolvida na sua profissão mesmo após o acidente. Hoje em dia diz continuar a trabalhar não só por necessidade, mas porque realmente gosta do que faz e não se imagina a viver uma vida sedentária.

Diz-se uma pessoa directa e observadora, capaz de ler as intenções das pessoas apenas olhando para elas. A honestidade, a frontalidade e a confidencialidade são valores que lhe são inegociáveis. A pobreza e a falta de humildade comovem-na.

Para Isabel Silva se hoje em dia há um investimento que as famílias devem fazer é em ter um bom seguro de saúde, para conseguirem aceder com rapidez a médicos em clínicas e hospitais privados. Isabel Silva é agente Tranquilidade mas tem agora uma parceria com a rede Sabseg de Vila Franca de Xira que lhe permite oferecer aos clientes outras apólices e produtos de outras companhias de seguros também. “Tenho agora essa possibilidade de trabalhar com várias companhias e encontrar o seguro que se adequa melhor aos meus clientes”, explica. Entre eles estão seguros de vida, acidentes pessoais, saúde, viagem, automóvel, barco, habitação e até para os animais de companhia.

“Hoje mais do que nunca é importante ter um bom seguro de saúde”, alerta a mulher que tem uma ligação forte com a Granja embora continue a ver muitas áreas da terra que necessitam de melhorias, como as acessibilidades, infraestruturas e limpeza.

Isabel Silva acredita no potencial da Granja e espera que, com um novo olhar, a terra possa florescer mais. A vida de Isabel Silva tem sido um testemunho de força e adaptação mesmo perante as dificuldades e garante que não está nos seus genes baixar os braços tão cedo.