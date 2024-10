“Os jovens não querem trabalhar ao sol e têm vertigens”

João Dias é o sócio mais novo do Grupo Costa Martins & Dias – Indústria Metalúrgica, Lda., que tem ainda como sócios-gerentes José Costa e Paulo Martins. O empresário, de 44 anos, saiu da escola no décimo ano, do curso de informática, para se dedicar ao trabalho que supostamente seria de electricista, tendo sido colocado a distribuir gás e entregar electrodomésticos no concelho de Rio Maior e Lisboa.

Em 1997 aprendeu a profissão de serralheiro numa empresa na zona industrial de Rio Maior e em 2003 os três sócios, que trabalhavam juntos e já faziam serviços fora de horas e aos fins-de-semana, montaram a Costa Martins & Dias, com sede na Estrada da Senhora da Luz, em Casal Filipe, concelho de Rio Maior. José Costa foi quem desafiou João Dias e com os ordenados em atraso e a filha para nascer não houve como olhar para trás.

João Dias, José Costa e Paulo Martins começaram a ficar ligados por serem padrinhos dos filhos uns dos outros. A empresa, com início numa garagem, evoluiu mais tarde para três empresas que empregam meia centena de trabalhadores que realizam obras em todo o país, França e Angola. O dia de João Dias é a “voar” desde as seis da manhã até às oito da noite. E quando é preciso mete “as mãos à obra”, como aconteceu recentemente em que teve de substituir um trabalhador por motivos de saúde.

A falta de mão-de-obra é um dos problemas com que o sector da construção civil se debate. João Dias afirma que os jovens têm medo das alturas e não querem trabalhar ao sol, pois “preferem estar no supermercado a ganhar o ordenado mínimo”. João Dias confessa que “ser patrão é muito complicado” e talvez preferisse ser empregado. Apesar de gostar da correria que é a vida de empresário, há dias em que é um “stress” e que o telemóvel não para de tocar. Tem a filha Beatriz consigo a trabalhar na empresa, na área administrativa, o que é uma motivação para o dia-a-dia. Quando consegue um fim-de-semana livre viaja de mota ou de autocaravana com a família e faz parte do Motoclube de Rio Maior.

A Costa Martins & Dias executa trabalhos de construção de estruturas metálicas, fachadas, casas de habitação, coberturas em painel e chapa, portões, gradeamentos, trabalhos de serralharia e pavilhões. Dispõe de serviço de decapagem, metalização e projecção de isolamento em poliuretano. A empresa faz venda directa ao público de painel e chapa. Do grupo fazem também parte a Metalúrgica Casal Filipe, com sede em Casal do Rei, Vidais, e que nasceu em 2013 para reforçar o desenvolvimento dos serviços que presta aos clientes, e a SWF – Indústria & Comércio, Lda., com sede em Casais de Santana, Benedita, adquirida em 2021.

Numa altura em que as exigências a nível da construção são maiores, o Grupo Costa Martins & Dias está preparado para dar resposta em termos de qualidade, nomeadamente com a execução de coberturas modernas em painel sandwich e isolamentos térmicos. A construção de novas e maiores instalações são o grande objectivo da empresa.