Anania Romão é mulher para toda a obra na Roques Vale do Tejo em VFX

Certo dia um cliente entrou na Roques Vale do Tejo, em Vila Franca de Xira, para substituir uma peça de um carro antigo já com a pintura a escamar e papéis espalhados no banco de trás. O mecânico substituiu a peça rapidamente e o cliente queixou-se na recepção que lhe tinham manchado o tabliê e queria um novo. A explicação que ouviu de Anania Romão não foi suficiente para o demover e escreveu mais de metade do livro de reclamações. Este é um dos episódios que a conselheira de serviço recorda, em mais de três décadas a trabalhar no ramo automóvel. “Trabalho só com homens e eles confiam em mim e respeitam-me, confiam no meu trabalho. Sempre fui a única mulher”, diz.

Anania Romão vive em Coruche desde que nasceu. Ficou com a propriedade que era dos avós, depois dos pais e agora dela e do irmão. O nome pouco comum herdou-o da avó paterna que faleceu quando a mãe estava grávida. Estudou até ao 12º ano em Coruche e optou por secretariado e contabilidade. Desde pequena que queria ser secretária. Começou a trabalhar na Câmara de Coruche aos 18 anos e depois despediu-se e foi trabalhar para a repartição de Finanças da vila. Não conseguiu lugar nos quadros porque não ficou nos primeiros 400 e acabou por sair.

Começou a procurar trabalho e ficou como empregada de escritório no agente Renault de Coruche. Processou salários e tratou da contabilidade durante cinco anos, altura em que a Roques Vale do Tejo comprou a empresa.



Optimizar o desempenho e a produtividade

Há 14 anos que Anania Romão sai da sua casa, em Coruche, para trabalhar na Roques Vale do Tejo em Vila Franca de Xira. Após o fecho da oficina, na sua terra Natal, passou para o actual posto de trabalho. Sai de casa às 7h15 e chega uma hora depois à oficina. Só mete novamente a chave à porta doze horas depois. Durante o dia recepciona os clientes com marcação, gere a oficina encaminhando os carros para os mecânicos ou para o electricista, atende o telefone e aconselha os clientes, faz orçamentos, emite facturas, avisa os clientes quando as viaturas estão prontas e no final do dia faz a caixa.

Tendo em conta que são mais de 30 anos a lidar com automóveis, percebe de mecânica e ajuda os colegas na oficina, por exemplo, a afinar travões. “O principal desafio é fazer melhor e bem e que toda a gente tenha bom desempenho e produtividade para que a empresa dê lucro”, afirma. Anania Romão é versátil e flexível. Em caso de necessidade também faz o seu trabalho na Roques Vale do Tejo em Santarém, quando a colega adoece ou está de férias. Faz também formações frequentes e sabe tudo sobre as viaturas novas e mais antigas.

Paixão pela apicultura e desporto

Quando se reformar, possivelmente daqui a três anos, não vai ficar parada. Vai dedicar-se a sério à agricultura porque tem vinhas, horta e abelhas, tarefas que estão a ser asseguradas a maior parte do tempo pelo marido. Anania Romão é apicultora e o ano passado produziu 120 quilos de mel. Já o pai era agricultor e desde pequena que ia com ele para as searas, mas para já só tem tempo aos fins-de-semana.

Adora Coruche e a igreja de Nossa Senhora do Castelo e não se vê fora das suas raízes. Tem um filho de 39 anos e uma neta de três anos mas a distância impede que se vejam todos os dias. O passatempo que tem é o desporto mas actualmente não tem o tempo que gostaria para ir ao ginásio e fazer caminhadas. Situação que conta alterar assim que se aposentar.