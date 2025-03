Madalena Dotti apostou no padel e gere clube no Carregado

Madalena Dotti vive em Azambuja e aos 30 anos decidiu dedicar-se à gestão do Padel Factory do Carregado. Sempre praticou desporto e passou pelo vólei, equitação e futsal. Há uma década aventurou-se no padel, incentivada pelo pai, o primeiro a ter contacto com o desporto. A primeira vez que jogou padel foi precisamente com o pai, num torneio familiar, e entusiasmou-se pela modalidade.

Estudou em Lisboa, no Colégio Valsassina, fez o ensino secundário em Azambuja e licenciou-se em produção animal na Escola Superior Agrária de Santarém. Trabalhou quase cinco anos no controlo de qualidade numa fábrica de rações para animais, depois foi comercial numa empresa de adubos e produtos de veterinária e pecuária. Trabalhou na Nestlé, nas rações para clínicas veterinárias, até mudar radicalmente de área. “O meu pai via o crescimento deste desporto e dizia que qualquer dia ainda íamos investir num clube. Os sócios têm a Padel Factory no Cacém e no Campo Grande e fazem sociedade com o meu pai aqui no Carregado”, explica.

O clube abriu dia 2 de Janeiro e Madalena Dotti já sabia que ia ter procura. Lançou um vídeo promocional que motivou a curiosidade das pessoas. A maior surpresa vem de quem teve contacto com o padel pela primeira vez. “É um desporto para todas as idades e é fácil de aprender. No ténis, para passar as bolas temos de ser tecnicamente perfeitos, no padel é preciso pouco para as pessoas se divertirem”, refere.

Clube amigo dos animais

O padel é um desporto para todas as idades mas são formadas turmas homogéneas para cada jogador poder evoluir. O clube tem três treinadores, incluindo Madalena Dotti. Quem quiser experimentar e ver se gosta da modalidade tem meia hora, gratuita, feita através de marcação prévia. Quem aluga o campo pode requisitar também as bolas e raquetes e até levar o seu animal de estimação, à trela, porque o clube é amigo dos animais e aposta na vertente social. Cada vez há mais pais a praticar desporto. Prova disso é que um dos campos de padel mais requisitado é o que está ao lado do espaço para as crianças brincarem enquanto os pais jogam.

Madalena Dotti é federada e competiu o ano passado. Este ano, assim que conseguir, quer voltar à rotina e às provas oficiais. O padel está a crescer em Portugal e daqui a dez anos a treinadora gostava de ter mais clubes. Diz que é teimosa, mas tem vindo a melhorar, e como qualidades pessoais diz ser flexível, simpática e de sorriso na cara. Gosta de viajar e o padel passou a profissão. O objectivo é consolidar o clube do Carregado e ver crescer o projecto. “Mudei completamente a minha vida. Passei para a gestão deste negócio e está a ser fascinante mas um grande desafio”, sublinha.

O clube já tem duas equipas que vão competir este ano. O espaço no Carregado deverá no futuro receber provas oficiais. O Padel Factory do Carregado está aberto todos os dias. Durante a semana das 09h00 às 00h00 e aos fins de semana das 09h00 às 22h00. O bar também está aberto ao público diariamente.