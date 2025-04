Papelaria Alenquerense resiste ao tempo e às grandes superfícies

Desde Janeiro de 1974 que a Papelaria Alenquerense tem as portas abertas na vila de Alenquer. O pai de Elisabete Ferreira, caixeiro-viajante, adquiriu um negócio de jornais e revistas, mas começou a vender material de escritório e papelaria. Nessa altura, a Papelaria Alenquerense era a única em Alenquer a vender esse tipo de material e, por isso, era procurada por clientes de todo o concelho. Atrás do balcão estava a mãe de Elisabete Ferreira, que ainda hoje dá uma ajuda no atendimento ao público.

“O meu percurso era sair da escola e vir para a papelaria. O movimento na altura dava gosto, ficava a conhecer as pessoas e perguntava de onde vinham. Havia fábricas, as ruas eram movimentadas e viam-se pessoas a apanhar os transportes, porque poucos tinham carro”, recorda Elisabete Ferreira.

A papelaria chegou a ter quatro funcionários — os pais de Elisabete, ela e a irmã mais nova. Chegou também a ter uma loja na rua em frente ao estabelecimento, que vendia apenas em duas alturas do ano produtos específicos: mochilas antes do início do ano escolar e brinquedos no Natal. O negócio acabou por ser vendido a uma sapataria que ainda hoje tem as portas abertas.

A concorrência das grandes superfícies

O gosto pelo atendimento ao público era tanto que Elisabete Ferreira nunca quis fazer outra coisa na vida. Terminou o 12.º ano e passou a estar na papelaria a tempo inteiro. Na altura, as vendas iam de vento em popa e o futuro era promissor. Seguir o negócio de família era garantir estabilidade. Hoje a realidade é diferente. “Isto mudou tanto que é uma desilusão. Em Alenquer já se vê pouco comércio, temos mais serviços, nomeadamente de estética”, desabafa.

A concorrência das grandes superfícies tem vindo a dificultar a sobrevivência do comércio tradicional. Apesar de os preços não serem, necessariamente, mais baixos, a comodidade de encontrar tudo num só lugar tem conquistado os consumidores. “A nossa linha tem sido sempre a mesma. O problema é que abriram as grandes superfícies e lojas que vendem material de escritório. Não é mais barato nem tem mais qualidade, mas é mais cómodo para as pessoas”. E após um dia de trabalho, muitos preferem fazer as compras todas num único local, mesmo que paguem mais. “Vou buscar o pão, o leite e os ovos, e aproveito para comprar um caderno, uns lápis ou uma mochila. Já não pensam em poupar, é por comodismo”, sublinha.

Preços competitivos

A Papelaria Alenquerense fornece várias empresas com material de escritório e papelaria, a preços competitivos. Elisabete Ferreira está no ramo há 37 anos e conta com vários fornecedores. Os clientes da loja são, maioritariamente, mais velhos, que não se podem deslocar a outros sítios, mas também estrangeiros que procuram cópias e impressões de documentos.

A mudança nos hábitos de consumo reflecte-se também na forma como as famílias encaram a preparação para o regresso às aulas. “Antigamente as pessoas tinham dificuldades e os pais juntavam dinheiro para dar o material aos filhos. Hoje são eles que escolhem”, diz.

Os sobrinhos de Elisabete Ferreira não têm intenção de ficar com o negócio e a filha, que está a estudar fisioterapia, é pouco provável que o faça. Mas, enquanto o negócio for sustentável, é para continuar, até porque Elisabete Ferreira tem gosto em atender os clientes e ajudar as pessoas.