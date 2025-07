Fernando Patrício reconhece os clientes da Roques Vale do Tejo pela matrícula do carro

Fernando Patrício, 59 anos, é vendedor Renault na Roques Vale do Tejo, em Santarém. Com mais de 30 anos de experiência no sector automóvel, a adrenalina de negociar com os clientes e de lhes apresentar os vários serviços é o que mais gosta no trabalho. Na Roques Vale do Tejo há a possibilidade de ter mais anos de garantia, manutenção programada ou dotar o seu automóvel de acessórios.

Fernando Patrício descreve-se como um profissional empenhado, que gosta de informar bem o cliente e com transparência, além de se considerar uma pessoa dinâmica, acompanhando os clientes na experimentação das viaturas. Fernando Patrício nasceu na Rua 16 de Abril no Alto do Bexiga, em Santarém, e a família mudou-se para a vivenda que construiu na Portela das Padeiras, a cerca de dois quilómetros, quando tinha dois anos. Tem um irmão professor de educação física e uma irmã assistente social, sete e 13 anos mais novos, respectivamente, uma filha assistente social, um filho vendedor de telecomunicações e duas netas, uma de cada filho, de cinco e dois anos.

Fernando Patrício não quis frequentar um curso superior, pois cedo conseguiu a sua independência. Começou a trabalhar aos 16 anos nas férias escolares na Rodoviária, na parte de escritório, onde o pai trabalhava e onde adquiriu muita da sua capacidade de memorização por ter de organizar as listas de trabalhadores e viaturas. O que faz com que actualmente reconheça os seus clientes na rua através da matrícula do carro. Completou o curso de oficiais milicianos em Mafra e foi colocado no Regimento de Infantaria de Tomar, tendo formado três pelotões entre 1986 e 1988. Terminou a carreira militar como aspirante a oficial.

Depois foi trabalhar para a agência de viagens que existia perto da Rodoviária durante quase dois anos e frequentou um curso de línguas para melhorar o inglês. Na agência de viagens, conheceu um engenheiro que o convidou para uma fábrica de aditivos vitamínicos para rações, onde trabalhou cerca de dois anos, já casado e pai de um dos filhos. De seguida, foi convidado para recuperar financeiramente, também como vendedor, uma empresa de material electrónico em Santarém, e visitava clientes de norte a sul do país. Em Novembro de 1992 concorreu à vaga de vendedor na Roques Vale do Tejo. “Faço este ano 33 anos nesta empresa fantástica que estimo e adoro”, afirma. Fernando Patrício é, nos tempos livres, tesoureiro, dançarino e apresentador do Grupo Etnográfico da Portela das Padeiras e colaborador do Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Portela das Padeiras.

A empresa Roques Vale do Tejo comercializa e dá assistência técnica a automóveis das marcas Renault e Dacia. Teve a sua origem numa empresa de camionagem fundada por José Roque Dias em 1926, a qual esteve na génese da Camionagem Ribatejana e da ligação à marca Renault, da qual é o distribuidor mais antigo da Península Ibérica. A empresa sempre esteve no seio da família e o actual administrador, Frederico Roque, pertence à quarta geração. A Roques Vale do Tejo trabalha essencialmente no Ribatejo e norte de Lisboa para todo o tipo de clientes: particulares, empresas regionais e multinacionais. A sua mais-valia é estar perto dos clientes.