“As pessoas preocupam-se mais com o peso do que com a qualidade da alimentação”

Há pessoas que dão mais importância aos números que aparecem na balança do que a uma alimentação saudável e equilibrada. Esta é a perspectiva da nutricionista Sandra Silva que embora atenda pessoas que estão preocupadas com a sua saúde recebe muitas que vivem fixadas com o peso corporal. “E é preciso desmistificar. A nutrição é muito mais que mudar o peso e melhorar a estética. É saúde e qualidade de vida”, começa por referir.

Comer bem, ou seja, de forma regrada e equilibrada é “algo que deve ser seguido sempre e não só quando se quer ir para a praia com menos quilos ou se tem um casamento” na agenda. Mas não é o que acontece e prova disso é que as consultas de nutrição têm dois picos: antes do Verão e depois do Verão. “Antes, porque as pessoas querem ir perfeitas para as férias e depois porque muitas engordam nas férias. É por isso que quem trabalha na área diz que o ano novo da nutrição começa em Setembro”, afirma.

Quando lhe batem à porta com pressa para perder uns quilos, a fundadora da NutriSaúde avisa logo que uma perda rápida não é saudável. “Fazer cortes radicais é muito bom para perder peso, mas não é nada saudável”. Perder peso, alerta, não pode ser simplesmente fechar a boca e não comer. “Ainda há quem ache que a alimentação não prejudica a saúde” e os erros não se ficam por aqui. Desde a falta de ingestão de água, ao saltar refeições e comer demasiado nas principais, há todo um manual do que não se deve fazer mas muitos fazem. “A dieta mediterrânica, por exemplo, podia inspirar muito bons hábitos, mas depois as pessoas vão para os enchidos, os fritos, os doces e as comidas muito pesadas”, diz.

Idealmente, e genericamente, devia-se beber cerca de dois litros e meio de água e fazer entre seis a sete refeições por dia. “Fazer poucas refeições pode resultar em excesso e atrasar o metabolismo, que deve ser acelerado para ajudar no processo de emagrecimento. E quanto mais vezes comermos, mais o metabolismo é acelerado”, explica.

Muitos dos seus pacientes são pessoas com obesidade e muitos entram na clínica sem saber que o são. “Há vários graus de obesidade e muita gente está em obesidade e nem sequer faz ideia. Acham que só têm aquela típica barriguinha, mas estão obesos”, refere. Mas se ali estão, salienta, é porque já deram o passo importante de pedir ajuda. Uns vão por vontade própria, outros levados pela mão dos pais ou de familiares. É o caso das crianças obesas que, diz, são cada vez mais e que além do excesso de peso sofrem com doenças como a hipertensão e a diabetes. Um dado “preocupante” na opinião de Sandra Silva e que precisa de atenção. “A sociedade precisa de sensibilização e medidas, pois embora as escolas já estejam atentas a isso há muito trabalho para fazer em casa”, defende.

Para a nutricionista de Marinhais, comer saudável implica regras mas com excepções. “Nutrição é com rigor e sem rigor. É tentar cumprir ao máximo e desviar-se um bocadinho. Portanto, o pão, o copo de vinho, os enchidos, tudo isso pode fazer parte da nossa alimentação desde que com peso, conta e medida. Esse é o verdadeiro segredo, o equilíbrio”, refere.

NutriSaúde: do sonho à realidade

Em criança e na adolescência pensava seguir dança ou biologia marinha mas como “emigrar não era opção”, e essas são “áreas com pouca oferta” em Portugal, abandonou os sonhos. Concluiu o curso de nutrição, no Instituto Politécnico de Santarém, em 2014 e começou a dar consultas numa clínica em Lisboa. Três anos depois regressou às origens, a Marinhais, e na região trabalhou em farmácias, clínicas e laboratórios, porque também tem formação em qualidade alimentar. Mas a vontade de trabalhar por conta própria há muito que a acompanhava. Por isso, depois de ganhar experiência decidiu, em 2022, abrir a NutriSaúde, uma policlínica com especialidades e serviços que vão desde a enfermagem, à medicina geral e familiar, psicologia, pediatria, reflexologia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, massagens de relaxamento, terapia da fala e osteopatia.

“Foi um sonho concretizado. Era o que desejava há muito”, confessa a nutricionista, sublinhando que nota que os serviços prestados fazem a diferença naquela freguesia do concelho de Salvaterra de Magos onde não há outro espaço do género. A NutriSaúde conta com três dezenas de profissionais e, refere Sandra Silva, não é qualquer um que ali pode prestar serviços. “Sou muito rigorosa. Tento perceber o percurso profissional e académico, e peço referências”, garante.