Gregory Andrade: um jovem que gere o negócio familiar herdado do pai

Gregory Andrade assumiu a liderança da empresa de família após a morte do pai, em 2022. Aos 28 anos, gere a Andradinox, especializada na venda de redes metálicas para todo o país. Com sede na Póvoa de Santa Iria, vai apostar forte no online enquanto mantém os clientes fidelizados.

Gregory Andrade tem 28 anos, nasceu na Suíça mas é português de coração e reside desde os três anos na Póvoa de Santa Iria, cidade onde estudou. Hoje dirige a Andradinox, empresa especializada na venda de redes metálicas em inox, latão, galvanizado e fibra. O negócio, fundado pelo pai em 2012, passou oficialmente para as suas mãos em 2022, ano em que o progenitor faleceu. Atravessou uma das fases mais complicadas da sua vida e começou a dividir o tempo entre a empresa, os assuntos pessoais e a educação da filha.

A Andradinox está instalada junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria desde finais de 2018. Antes disso, esteve em Vialonga e no Forte da Casa. Gregory Andrade cresceu no seio da empresa e aprendeu tudo com o pai. Estudou na Póvoa até ao 9º ano, completou o 10º ano no Forte da Casa e tirou o curso profissional de recepcionista de hotel no IEFP de Alcântara. Nunca teve como objectivo seguir a área da hotelaria. A formação foi sempre pensada como um complemento à Andradinox.

Redes metálicas chegam a todo o país

O negócio familiar especializou-se em redes metálicas com aplicações muito variadas: ventilação, grelhadores, grelhas de carros e até outros usos improvisados, ao gosto do cliente. Os pedidos chegam maioritariamente via online ou por email, e há vendas para todo o país e ilhas. Parte do material ainda é produzido em Portugal, mas a maioria vem de Itália e da China por via marítima, um processo afectado recentemente pela instabilidade geopolítica no Mar Vermelho, devido à guerra no Iémen.

O aumento do custo das matérias-primas tem afectado a procura, mas Gregory Andrade não se deixa abalar. Com uma forte aposta na publicidade digital e nos anúncios, incluindo em O MIRANTE, mantém uma base de clientes fidelizada ao mesmo tempo que procura conquistar novos. Apesar de não ter loja física, a empresa vende directamente a alguns clientes no armazém, contando com a ajuda da colaboradora Carla, funcionária a tempo inteiro desde 2017 e a única da empresa.

Aposta na digitalização para crescer no mercado

Com o olhar posto no futuro, Gregory Andrade pretende expandir a presença digital da Andradinox, apostando em plataformas de e-commerce que facilitem a compra e a personalização de redes metálicas para clientes particulares e empresas. As parcerias com fornecedores internacionais são também uma prioridade para garantir o máximo de rapidez e qualidade na entrega. Para o responsável, a adaptação ao online é uma das melhores formas de enfrentar a concorrência e crescer de forma sustentável.

Gregory Andrade considera-se determinado e ambicioso, mas assume-se também como alguém preguiçoso e teimoso. É simpático e de bom trato, tal como o pai, características confirmadas pela funcionária Carla.

É no convívio com os amigos, nos fins-de-semana ou no café durante a semana, que encontra algum descanso. Para relaxar, gosta de jogar jogos no computador e não se imagina a viver fora da Póvoa de Santa Iria, cidade que diz “já ter tudo”, excepto um grande centro comercial, e que é o sítio onde tem o armazém, os amigos e tudo aquilo de que precisa.