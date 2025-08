A Instalpetro, empresa de construção e manutenção de postos de abastecimento de combustíveis, é um projecto de Rui Capucho, 47 anos, que tem clientes por todo o país. Sediada no Arneiro das Milhariças, concelho de Santarém, tem como principais clientes empresas de extracção de pedra, empresas de transportes, mas também particulares. Tem ainda à sua responsabilidade a manutenção de postos de abastecimento de grandes companhias.

Foi quando terminou o 12º ano do Curso Tecnológico de Administração que Rui Capucho, contra a vontade da mãe, decidiu que não queria estudar mais nem seguir a agricultura como os avós, embora estivesse habituado a ajudar e gostasse da maquinaria, sendo o pai, já falecido, construtor civil, e a mãe vendedora no mercado. Sem projectos em vista, surgiu um convite do seu professor de Matemática em Alcanena para trabalhar na empresa do docente, ligada aos combustíveis. Foi quando essa firma cessou actividade que Rui Capucho abriu a Instalpetro, que iniciou actividade com a manutenção e reparação de fugas e avarias em postos de abastecimento, alargando mais tarde actividade às escavações, terraplanagens, construção civil, instalações mecânicas e electricidade.

A equipa tem um total de seis funcionários e acordos com outras empresas de norte a sul. Dispõe de uma aplicação onde é possível registar as avarias, estando disponível praticamente 24 horas por dia, excepto aos domingos. Executa ainda a montagem de carregadores eléctricos e trata do processo de licenciamento para instalação de postos de combustível. “Neste trabalho não há dois dias iguais. Gosto quando o telefone toca e liga um cliente com um problema novo e consigo resolver”, conta Rui Capucho, revelando que, de futuro, a empresa poderá apostar na reutilização de água das lavagens de automóveis. Na opinião do empresário, a maior vantagem de ter um posto de abastecimento é ter combustível disponível a qualquer hora. “Nós vamos viver com os combustíveis fósseis durante muitos mais anos. A electricidade não é uma solução na parte de camiões e maquinaria”, afirma.

Rui Capucho pretende ter um espaço maior para a empresa e uma oficina mais ampla para realizar a manutenção dos depósitos, assim como colocar a Instalpetro na vanguarda da tecnologia, por exemplo, com o desenvolvimento de uma aplicação para as empresas conseguirem ver o que o funcionário abastece. “O maior problema quando começamos um trabalho é que temos de o acabar”, refere, sobre a actividade profissional lhe consumir muitas horas. Pai de três filhos, a mais velha de 26 anos, uma filha com 16 e um menino de 11 que o acompanha com regularidade, garante que, ainda assim, não permite que se fale de trabalho em casa. A esposa é quem assegura o escritório.