Nascido e criado em Santarém, Luís Paz cresceu habituado ao contacto com pessoas e ao ritmo do comércio. O pai, talhante no mercado da cidade, levava-o desde miúdo a ajudar na banca e foi aí que ganhou experiência no trato com o público e nos cortes de carne, um conhecimento que mais tarde lhe viria a ser útil na restauração. Nunca pensou em ter uma churrasqueira, mas aos 43 anos acabou por dar esse passo e mudar o rumo da sua vida ao abrir a Churrasqueira Frango Dourado.

O seu primeiro emprego surgiu aos 20 anos, como delegado de informação médica, profissão que abraçou por vocação e onde o contacto com médicos e farmacêuticos, as viagens constantes e a exigência de cumprir objectivos marcaram mais de duas décadas da sua vida. “É preciso gostar e é preciso ter jeito. Quando se veste a camisola de uma profissão tem de se entregar a sério. Só com empenho, seriedade e profissionalismo é que se tem sucesso”, afirma.

Aos 43 anos, o desgaste acumulado como delegado levou-o a procurar um trabalho diferente, onde pudesse aplicar a sua energia com outra autonomia. O incentivo veio de um antigo chefe e amigo, que já tinha experiência no ramo da restauração e o desafiou a abrir uma churrasqueira em Santarém. Luís Paz aceitou a proposta e, em 2009, nascia a Churrasqueira Frango Dourado, um espaço que rapidamente conquistou clientes fiéis e se tornou conhecido na cidade. “Tudo tem um timing na vida. O trabalho de delegado começou a ser saturante e a restauração apareceu como uma forma de me libertar dessa rotina e começar a trabalhar para mim”, explica.

Desde então, passaram 16 anos e já não imagina a vida sem a dupla jornada entre os dois ofícios, continuando como delegado em part-time e dedicando a maior parte do tempo à churrasqueira. A rotina dos seus dias é intensa, começando por volta das 7h00 da manhã e só terminando à meia-noite. De manhã dedica-se mais à churrasqueira, ao início da tarde à actividade de delegado, visitando clientes que escolhe a dedo, e ao final da tarde regressa à churrasqueira, onde permanece até ao fecho, lado a lado com a sua equipa.

A chave do sucesso, garante, está no respeito absoluto pelo cliente. E para isso aposta numa equipa estável, que já conhece grande parte da clientela habitual, e na inovação constante. Todas as semanas procura diversificar a ementa, introduzindo novos pratos, e investe em tecnologia que facilite o trabalho dos funcionários, como a compra de uma máquina de corte de frangos, que tornou o processo mais rápido e menos cansativo para os colaboradores. “Tentamos sempre evoluir e melhorar. Se a comida não está boa, o cliente leva outra. Se o frango estiver queimado, leva outro. O cliente tem de sair satisfeito, porque é ele que nos dá sustento e se não o tratarmos bem, ele não volta”, sublinha.

Persistência e entrega total fizeram a diferença

Ser empresário em Santarém foi uma escolha natural e apesar de ter pessoas a questionar a decisão de abrir mais uma churrasqueira na cidade, Luís Paz estava confiante de que poderia fazer diferente. Hoje, reconhece que foi a persistência e a entrega total que fizeram a diferença. “O sucesso não aparece de um dia para o outro. É preciso tempo para conquistar clientes e fidelizá-los. A sorte conquista-se, mas demora a fazer-se”, afirma, acrescentando que “o difícil não é chegar a um determinado patamar, é manter-se nele”.

Apesar do empenho no negócio, o empresário não abdica das suas raízes e dos pequenos prazeres da vida fora do trabalho, dedicando-se à horta e à caça nas horas vagas. “Tenho sempre coisas para fazer e não me sinto cansado. Uma pessoa arranja sempre energia para fazer o que gosta”, afirma com naturalidade, revelando a resiliência que o caracteriza. A infância passada no mercado de Santarém deu-lhe, sem saber, bases sólidas para o futuro, em que o conhecimento das carnes e o contacto com o público moldaram a sua forma de estar, tanto como empresário como na actividade de delegado de informação médica. “Os pratos de carne que faço aqui vêm da experiência que ganhei em miúdo e muitas receitas até são da minha mãe. Sei o que é bom para guisar, para estufar, para cozer. Isso ajudou-me a ter sucesso aqui”, reconhece.

Com quase 59 anos, Luís não pensa em abrandar e já sonha abrir outra churrasqueira, mas sem perder o foco de que o negócio actual continue sólido para o futuro, mesmo quando chegar a altura de se afastar. “Tudo na vida tem timing e um dia vou ter de me dedicar a outras coisas mais calmas, mas até lá quero deixar a casa arrumada para que a churrasqueira continue no bom caminho”, sublinha.