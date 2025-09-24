O mais antigo empresário de restauração de Santarém que aos 73 anos não vira costas ao trabalho

Quando Francisco Teixeira deixou Celorico de Basto para trabalhar no Porto nada sabia sobre cozinha e longe estava de imaginar que esse seria o ramo de negócio no qual iria singrar. Eram outros tempos, onde a escola tinha de ficar a meio caminho para dar lugar ao trabalho e ajudar a família a pagar contas. “Éramos 10 irmãos e a vida não era fácil. Decidi ir para o Porto trabalhar. Comecei lá num supermercado, depois numa cozinha e nunca mais parei”, conta. Não há frase mais certeira para definir a vida do “senhor Teixeira”, como é conhecido, do que esta última. A quem o quiser comprovar basta entrar pelas portas do restaurante que gere, em Santarém, aos 73 anos, com uma energia de fazer inveja e uma paixão pelo que faz que não esmoreceu com o tempo.

Passaram mais de 30 anos desde que A Grelha abriu portas, no mesmo local, mas reinventando-se e crescendo em espaço, sem perder a sua essência: a comida de conforto, aquela que aconchega o estômago e que faz querer voltar. À frente da casa continua Francisco Teixeira, que embora conte com a ajuda de dois dos três filhos e da esposa, Lívia, é a alma daquele espaço. De camisa axadrezada e suspensórios - a sua imagem de marca - encontramo-lo de pratos sujos e copos na mão, que com destreza pousa em cima do balcão com vista aberta para a cozinha. “É assim mesmo. Se vir uma mesa com loiça suja vou logo lá buscá-la, não espero que o façam por mim”, atira.

Todos os dias, à excepção de segunda-feira - dia de fecho para descanso do pessoal - é o primeiro a chegar para tratar do que é preciso para os almoços, receber fornecedores, entre outras tarefas que, garante, faz com “enorme gosto”. A Grelha recebe diariamente carne e peixe frescos, matéria-prima colocada depois numa montra refrigerada, à vista do cliente. “É muito importante o cliente poder ver o que vai comer e poder ver como é cozinhado”, diz, orgulhoso de ter tido o primeiro restaurante em Santarém onde a cozinha é aberta para uma das salas do restaurante, que tem à volta de 180 lugares.

Comunicativo por natureza, gosta de roubar “dois dedos de conversa” aos clientes - aos que conhece e, sobretudo, aos que nunca viu. Para que “se sintam em casa” e lhe contem de onde vêm. “Se percebo que a pessoa é do Alentejo, do Algarve ou do Norte, então é que vou logo falar para saber se é a primeira vez que cá vêm e porque vieram”, diz, explicando que é importante para o negócio conhecer o tipo de cliente que se serve. E n’A Grelha serve-se, além do bom ambiente e vinho, iguarias como as pataniscas de bacalhau com arroz de feijoca, cozido à portuguesa, cabrito assado e mão de vaca. “São pratos que não são bonitos para a malta nova, mas é o que sai mais porque já não se encontra muito”, defende, acrescentando que é frequente os clientes “guardarem um lugarzinho para a sobremesa” cujas opções são variadas e entram pelas vistas dentro logo à entrada, expostas em montra de vidro.

“O restaurante é construído por uma pessoa e vinga até a pessoa durar. Depois, quando desaparece ou quando muda para outra, nunca mais é igual”, diz. Aproveita, depois, para esclarecer que não tem receio que isso aconteça ao negócio que criou com a esposa. “Dois dos meus três filhos e um neto estão cá, sabem disto, estão integrados”, explica. O outro filho, que também já ali trabalhou, é o actual presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite. “Também ele sabe o que é esta vida, que não é fácil. É preciso estar presente. Num negócio de hotelaria não se pode virar costas, tem de se ir buscar os produtos, estar sempre a par de tudo para não faltar nada”, conta o empresário que chegou a Santarém para trabalhar, como militar, na cozinha do antigo presídio.

“Só se pode trabalhar assim, com gosto”

Antes de A Grelha, Francisco Teixeira e a esposa geriram um outro restaurante, durante duas décadas, perto da praça de toiros, nos tempos em que aquele largo enchia, com mais frequência, para festas e feiras. O sucesso era tal que o espaço era curto para tanta procura. “Por isso abrimos este, mas nunca tivemos os dois ao mesmo tempo. Não ia dar bom resultado. O cliente deste ramo gosta de ver o dono, gosta de ser cumprimentado, gosta de sentir essa segurança de: se o dono está vou comer bem”. Enquanto fala, agora sentado na sala privada pensada para almoços de grupos que prezem a privacidade, sente-se-lhe na voz a paixão pelo que faz. “Só se pode trabalhar assim, com gosto. Se a pessoa olha para trás, vou lá ver se está a precisar de alguma coisa. Se está a levantar a mão sou o primeiro a chegar”, afirma, garantindo que vai continuar a estar presente enquanto a saúde o permitir. “Para já sinto-me em pleno”, reforça o empresário que teve um único sonho na vida: trabalhar por conta própria e ser bem sucedido.

Conta este, que é o empresário de restauração mais antigo da cidade-mãe do Festival Nacional de Gastronomia, que há outros que ali se sentam à mesa antes de abrirem as suas casas. Houve até um que lhe pediu para ficar ali uma semana para aprender a fazer o famoso arroz de feijoca. Neste ramo, defende, haver muita oferta não atrapalha quem é bom e sabe andar no meio. Por isso é que não nega ajuda ou conselhos a quem o procura. No fundo, o que Francisco Teixeira preconiza é a união de um sector que é exigente, onde os impostos podiam ser mais leves e para o qual encontrar pessoas para trabalhar é como entrar num jardim com espinhos em forma de labirinto. Se quisermos resumir, em meia dúzia de palavras, o que ele simboliza podemos dizer que Francisco Teixeira é um “self-made man” - em tradução livre para português: um homem que fez o seu próprio sucesso - e que é feliz a fazer o que faz.