A paixão pelos automóveis marcou o percurso de vida de José Oliveira

O gosto pelos automóveis começou cedo e acabou por marcar o percurso de vida de José Oliveira. Hoje com 49 anos, é proprietário do Stand José Oliveira, em Aveiras de Baixo, que se dedica à venda de viaturas e motociclos. O empresário começou a trabalhar aos 18 anos na manutenção de uma empresa, mas a verdadeira paixão surgiu quando, quase por brincadeira, comprou um carro para revender. O negócio correu bem, repetiu a experiência e, pouco a pouco, percebeu que tinha encontrado a sua vocação. Dedicou-se em exclusivo à área automóvel e, desde então, nunca mais parou. Abriu um stand em Azambuja, passou para Aveiras de Baixo e, em 2003, continuou na mesma freguesia quando comprou o actual stand, localizado na Estrada Nacional 3.

O espaço cresceu em dimensão e em oferta, acompanhando a evolução do mercado e as novas exigências dos clientes. Se os automóveis continuam a ser a base da actividade, as motas representam já uma fatia significativa. A aposta surgiu quase por acaso, mas cedo ganhou expressão: “O mercado dita as regras e nos últimos anos o sector das motas cresceu bastante. Temos acompanhado essa tendência, porque se não nos adaptarmos ficamos para trás”, refere.

Negócios on-line são parte das vendas

O Stand José Oliveira é concessionário de várias marcas de motos, com forte dinamismo através das redes sociais. Nos automóveis, a fidelização dos clientes continua a ser o maior trunfo, quer os mais antigos ou os de passagem, com uma oferta centrada sobretudo em viaturas seminovas, de passageiros e comerciais.

O empresário reconhece que a transição para o mundo digital não foi imediata. “Sou da velha guarda, no início custou-me um pouco a adaptar-me, mas era obrigatório marcar presença online”, diz. Actualmente, a estratégia combina o contacto pessoal no stand com a visibilidade nas plataformas digitais, que impulsionam parte das vendas.

A equipa do stand é composta por quatro funcionários directos, além de colaboradores externos. E, se o futuro aponta para os veículos eléctricos, o empresário admite que em territórios fora dos grandes centros urbanos, como no concelho de Azambuja, a tendência demorará mais tempo a impor-se, mas é inevitável o domínio dos eléctricos.

Adaptação é a chave do futuro

Ao longo dos anos aconteceram episódios insólitos com clientes, como recentemente o caso de um senhor que apareceu com 2 mil euros em moedas para comprar a mota dos seus sonhos. “Eram dois sacos grandes e tive de andar a depositar as moedas aos poucos. No banco ficaram a olhar para mim e a máquina devolvia metade das moedas. Gastei o dinheiro em portagens e foi aos poucos. Não me meto noutra (risos)”, relata.

Questionado sobre ambições para o futuro, José Oliveira diz que o segredo é ir acompanhando o mercado porque a chave está na adaptação. Segundo o empresário, as marcas europeias vão perder peso no mercado, que passa a ser dominado pelos asiáticos, sobretudo ao nível das viaturas eléctricas.

José Oliveira acompanha a Fórmula 1 na televisão e gosta de conduzir automóveis, mas não tem um carro de sonho. Mantém uma viatura para as voltas do dia-a-dia e outra para ocasiões mais formais ou viagens. A motivação que o guia é a vontade de continuar a servir bem os clientes e acompanhar as tendências do mercado.