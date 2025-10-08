A paixão pelos automóveis marcou o percurso de vida de José Oliveira
Com 49 anos, José Oliveira soma mais de duas décadas de experiência no sector automóvel. Proprietário do Stand José Oliveira, em Aveiras de Baixo, defende que a chave do sucesso está na adaptação constante ao mercado. Aposta nos carros seminovos, nas motas e na presença digital.
O gosto pelos automóveis começou cedo e acabou por marcar o percurso de vida de José Oliveira. Hoje com 49 anos, é proprietário do Stand José Oliveira, em Aveiras de Baixo, que se dedica à venda de viaturas e motociclos. O empresário começou a trabalhar aos 18 anos na manutenção de uma empresa, mas a verdadeira paixão surgiu quando, quase por brincadeira, comprou um carro para revender. O negócio correu bem, repetiu a experiência e, pouco a pouco, percebeu que tinha encontrado a sua vocação. Dedicou-se em exclusivo à área automóvel e, desde então, nunca mais parou. Abriu um stand em Azambuja, passou para Aveiras de Baixo e, em 2003, continuou na mesma freguesia quando comprou o actual stand, localizado na Estrada Nacional 3.
O espaço cresceu em dimensão e em oferta, acompanhando a evolução do mercado e as novas exigências dos clientes. Se os automóveis continuam a ser a base da actividade, as motas representam já uma fatia significativa. A aposta surgiu quase por acaso, mas cedo ganhou expressão: “O mercado dita as regras e nos últimos anos o sector das motas cresceu bastante. Temos acompanhado essa tendência, porque se não nos adaptarmos ficamos para trás”, refere.
Negócios on-line são parte das vendas
O Stand José Oliveira é concessionário de várias marcas de motos, com forte dinamismo através das redes sociais. Nos automóveis, a fidelização dos clientes continua a ser o maior trunfo, quer os mais antigos ou os de passagem, com uma oferta centrada sobretudo em viaturas seminovas, de passageiros e comerciais.
O empresário reconhece que a transição para o mundo digital não foi imediata. “Sou da velha guarda, no início custou-me um pouco a adaptar-me, mas era obrigatório marcar presença online”, diz. Actualmente, a estratégia combina o contacto pessoal no stand com a visibilidade nas plataformas digitais, que impulsionam parte das vendas.
A equipa do stand é composta por quatro funcionários directos, além de colaboradores externos. E, se o futuro aponta para os veículos eléctricos, o empresário admite que em territórios fora dos grandes centros urbanos, como no concelho de Azambuja, a tendência demorará mais tempo a impor-se, mas é inevitável o domínio dos eléctricos.
Adaptação é a chave do futuro
Ao longo dos anos aconteceram episódios insólitos com clientes, como recentemente o caso de um senhor que apareceu com 2 mil euros em moedas para comprar a mota dos seus sonhos. “Eram dois sacos grandes e tive de andar a depositar as moedas aos poucos. No banco ficaram a olhar para mim e a máquina devolvia metade das moedas. Gastei o dinheiro em portagens e foi aos poucos. Não me meto noutra (risos)”, relata.
Questionado sobre ambições para o futuro, José Oliveira diz que o segredo é ir acompanhando o mercado porque a chave está na adaptação. Segundo o empresário, as marcas europeias vão perder peso no mercado, que passa a ser dominado pelos asiáticos, sobretudo ao nível das viaturas eléctricas.
José Oliveira acompanha a Fórmula 1 na televisão e gosta de conduzir automóveis, mas não tem um carro de sonho. Mantém uma viatura para as voltas do dia-a-dia e outra para ocasiões mais formais ou viagens. A motivação que o guia é a vontade de continuar a servir bem os clientes e acompanhar as tendências do mercado.