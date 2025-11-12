“O meu pai ensinou-me que a palavra vale mais do que o dinheiro” 

Há 48 anos a viver em Aveiras de Cima, Luísa António, 62 anos, é administradora da Status Galaxy, S.A., empresa de construção civil que fundou com o irmão e que dá continuidade à actividade iniciada pelo pai. Mulher de convicções fortes e espírito solidário, partilha uma vida feita de trabalho, família e valores. Estudou em Alverca do Ribatejo e terminou o 12º ano em horário pós-laboral em Azambuja. Começou a trabalhar no escritório da antiga fábrica frigorífica de Azambuja, passou pela Telcabo, em Cheganças, onde exerceu funções na área da contabilidade. Quando o pai deixou de ter sócios, foi trabalhar com ele e com o irmão. O pai era dono da Jotoliz, empresa de construção civil que ainda hoje existe.

Há cerca de 15 anos, criou com o irmão a Status Galaxy, uma sociedade anónima que tem 34 trabalhadores, seis deles com cerca de 30 anos de casa. Todos os funcionários são portugueses, mas a maior dificuldade é mesmo a mão-de-obra que há seis anos começou a escassear. “Vêm cá muitos desempregados colocar os carimbos do centro de emprego, mas depois não querem cá ficar. É difícil encontrar pedreiros, serventes e electricistas. Os poucos que existem são muito bons e a malta nova não quer seguir essas profissões”, conta. A pandemia foi outro período difícil. Durante o Covid-19 houve problemas com a falta de materiais. As margens de lucro diminuíram e ainda hoje se sente o impacto.



Um negócio familiar

No último ano a empresa adquiriu várias máquinas, modernizou a frota de viaturas e todos os manobradores têm carta e formação específica. A Status Galaxy facturou, em 2024, três milhões de euros, e tem vindo a apostar nas movimentações das terras e a preparar o terreno para outros construírem, como é o caso do Aveiras Eco Valley.

A figura do pai, falecido este ano, está presente em cada frase. “Foi um grande homem. Ensinou-nos a honestidade, a amizade e a camaradagem. Que a palavra vale mais do que o dinheiro. Que devemos ajudar sem esperar nada em troca”, diz. Inspirada por esse exemplo, Luísa António colabora nas festas da terra, apoia todas as colectividades que pedem ajuda e, a título particular, faz doações mensais à Unicef. Além disso, sublinha, ajuda todos os funcionários. O filho, de 24 anos, e o sobrinho podem, no futuro, vir a dar continuidade ao negócio, contando com o seu apoio, tal como o pai fez consigo e com o irmão.

Luísa António defende maior fiscalização a quem recebe o subsídio de desemprego, porque considera que parte desses cidadãos podiam estar a trabalhar. Quanto à falta de habitação que assola o país, acha que o poder local devia reabilitar as casas antigas e colocá-las no mercado de arrendamento. Na sua visão, a carga fiscal elevada é outro entrave. “Se o Governo baixasse os impostos e a Segurança Social, poderíamos pagar melhores ordenados. Eu ganho praticamente o mesmo que os meus funcionários. Só no fim do ano é que dividimos os lucros”, conta.

Sempre foi simpatizante do PSD e fez parte de algumas listas. Nas autárquicas de Outubro concorreu como cabeça-de-lista à freguesia de Aveiras de Cima e, apesar de não ter ganho, está disponível para ajudar e vai assumir o mandato na oposição nos próximos quatro anos. “Já tinha assegurado dois médicos para virem trabalhar para Aveiras, mas não se queriam expor sem saber os resultados das eleições. Queria também reabilitar o mercado municipal, mudar para lá os Correios, a Loja do Cidadão e o IEFP. Agora tenho que fazer um bom trabalho na oposição para mostrar aquilo que valho para depois confiarem em mim daqui a quatro anos”, afirma.