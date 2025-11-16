“Valorizar os trabalhadores e ter uma equipa feliz faz a diferença” 

Trabalhar no ramo farmacêutico era o sonho de infância de Liliana Freitas, directora técnica da farmácia Nova Alhandra, situada no centro daquela vila do concelho de Vila Franca de Xira, para quem ter trabalhadores valorizados e felizes é a chave do sucesso.

Liliana Freitas vive em Arruda dos Vinhos mas cresceu em Alverca e sempre fez a vida em redor do concelho de Vila Franca de Xira. Os pais são de Évora mas foram para o concelho ribatejano muito novos. Estudou em Lisboa, onde tirou o curso de farmácia e depois estagiou e trabalhou os primeiros anos na farmácia onde hoje está. “Lembro-me de ainda antes de terminar o curso já vir para cá algumas tardes, quando tinha tardes livres. Vinha para a farmácia para tentar perceber um bocadinho como é que tudo funcionava. Nunca tive outro tipo de emprego, esta foi sempre a minha paixão”, conta a O MIRANTE.

Na infância lembra-se de brincar às farmácias e por isso não hesita em dizer que tem o privilégio de fazer o que gosta. A Farmácia Nova Alhandra, pertencente ao Grupo Varela, dá a toda a comunidade a confiança de um nome de referência nos cuidados farmacêuticos de toda a região e emprega oito pessoas. Sobre a sua rotina, Liliana Freitas confessa que são agitados e nunca são iguais, desmistificando a ideia que ser farmacêutico é apenas estar ao balcão a aviar receitas. “Claro que o trabalho de balcão é um dos nossos pontos fortes, mas depois há todo um trabalho de bastidores que precisa de ser feito, desde a gestão da farmácia, a gestão da equipa à gestão do produto”, conta.

A Farmácia Nova Alhandra oferece à comunidade dois serviços diferenciadores, como o acompanhamento dermofarmacêutico e o farmacêutico de proximidade. O primeiro está relacionado com o cuidado da pele e do cabelo. O segundo visa um serviço próximo dos utentes, assegurando o acompanhamento da medicação e que não haja nenhum tipo de interacção ou de incompatibilidade entre os medicamentos que a pessoa está a tomar.



Farmácia dá resposta que falha no centro de saúde

O Centro de Saúde de Alhandra está há muito a atravessar dificuldades, com falta de médicos em quantidade suficiente para responder às necessidades. Por isso, confessa Liliana Freitas, a Farmácia Nova Alhandra é ainda, para muitos, uma alternativa ao atendimento. “Muitas vezes tentamos ajudar, nem que seja ligando para marcar as consultas ou ligando para o SNS24. Fazemos esse papel importante na comunidade a quem precisa”, refere a responsável.

A farmácia também ministra vacinas à população e está actualmente a decorrer a vacinação contra a gripe e a Covid-19. “A sensação que tínhamos é que havia menos procura pela vacinação este ano, mas estive a consultar os números e até agora já vacinámos igual número de pessoas que no ano passado. Infelizmente ainda há muita gente que tem medo da vacina da gripe, com muitos estigmas, muitos fantasmas na cabeça”, lamenta.

A profissional lembra que a vacinação é a melhor garantia para a pessoa passar um Natal descansado e sem preocupações. “Estamos na altura certa para reforçar a importância da vacinação. Vacinar-nos não é só pensar em nós, é pensar em quem está à nossa volta também. Sobretudo nas faixas etárias a partir dos 60, 65 anos”, explica.

Liliana Freitas admite que é uma pessoa calma e que raramente alguma coisa a tira do sério. A disponibilidade e a ética são valores profissionais de que não prescinde. No fim, resume o seu propósito com simplicidade: estar ao serviço das pessoas, através da construção de uma relação de confiança que ultrapassa o balcão. Para ela, cada utente é uma história e cada gesto de ajuda é parte da missão. É nessa diferença, feita de empatia e dedicação, que a farmacêutica continua a deixar a sua marca em Alhandra.