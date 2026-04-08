Argentina Lopes ajuda clientes a planear férias e a viver experiências únicas

Ao longo destes anos, construiu uma relação de confiança com quem a procura, oferecendo orientação personalizada e conhecimento aprofundado do sector turístico. Apesar do crescimento das reservas online, continua a apostar no atendimento presencial, garantindo que cada viagem é pensada ao pormenor e adaptada às necessidades de cada viajante.

Com um percurso consolidado no turismo, a agência de viagens B Travel destaca-se pela proximidade com os clientes e pela capacidade de adaptação a um mercado em constante transformação. Argentina Lopes é responsável pela agência localizada no Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria. Natural de Lisboa, onde nasceu e cresceu, mantém uma ligação forte à freguesia da Lapa, no concelho do Cartaxo, terra das suas raízes familiares. Proveniente de uma família profundamente católica, sublinha que os valores da fé, da partilha e do serviço ao próximo continuam a orientar a sua vida pessoal e profissional.

Licenciada em Gestão Turística e Hoteleira pela Universidade Internacional, complementou a formação com uma pós-graduação em turismo. Iniciou o percurso profissional na hotelaria, tendo trabalhado em duas unidades, passando depois pela área da animação turística e pela gestão de eventos no Instituto Português da Juventude. O gosto pelo contacto com o público e o interesse pelo sector levaram-na a dar um passo decisivo em 2005, quando, após contacto com a marca espanhola Halcon Viagens, decidiu avançar para a criação do seu próprio negócio. “Na altura percebi que estavam a expandir em Portugal e decidi arriscar”, recorda. Após a formação necessária, abriu a agência a 7 de Junho de 2006, junto às piscinas da Póvoa de Santa Iria.

Em 2018, a Halcon Viagens foi integrada no grupo Ávoris (Barceló), passando a designar-se B Travel. A agência que lidera integra actualmente uma rede com dezenas de balcões em Portugal e centenas em Espanha, inserida num dos maiores grupos turísticos ibéricos, que abrange operadores, hotéis e companhias aéreas. A evolução do negócio levou, em 2024, à mudança de instalações para o Centro Comercial Serra Nova. A decisão prendeu-se com questões estratégicas, nomeadamente a falta de estacionamento na localização anterior e a necessidade de um espaço mais funcional. “Adaptámo-nos à realidade actual, com um espaço mais adequado e acessível”, explica.

Apesar do crescimento das plataformas digitais, Argentina Lopes sublinha que o atendimento presencial continua a ser determinante. “As pessoas valorizam o contacto directo, o poder falar connosco, sentir confiança”. Ainda assim, a agência acompanhou a evolução do mercado e trabalha hoje também através de canais online, como e-mail e redes sociais, mantendo um equilíbrio entre os dois formatos, com predominância do atendimento presencial. Ao longo dos anos, construiu uma carteira sólida de clientes fidelizados, alguns dos quais acompanham a agência desde a abertura. “Cria-se uma relação de proximidade, muitas vezes de amizade”, refere.

Viagens adaptadas a cada perfil

O sector exige uma actualização constante, com novos destinos, tendências e desafios. Entre os produtos mais procurados destacam-se as Caraíbas, Cabo Verde e os cruzeiros, cuja procura tem vindo a crescer significativamente. Há uma grande diversidade de opções, desde viagens organizadas a experiências mais personalizadas, adaptadas ao perfil de cada cliente pela agência.

África, Nepal e outros países asiáticos são alguns dos destinos menos comuns, mas que já foram solicitados, assim como viagens de volta ao Mundo. Nestes casos, Argentina Lopes aconselha sempre preparar os itinerários através da agência de viagens, até porque têm conhecimento dos locais de destino, guias e uma rede preparada. “Ir para os Balcãs ou para o Uzbequistão sozinho é um perigo. Aliás, as pessoas deviam consultar os conselhos dos viajantes e verificar, por exemplo, que há locais que são totalmente desaconselháveis para viajar. Mas ainda há quem compre e viaje pela Internet e pode ter problemas”, sublinha.

A pandemia de Covid-19 representou o maior desafio da sua carreira. Com clientes em vários pontos do mundo, foi necessário garantir o seu regresso a Portugal em segurança. “Foi um período muito exigente, mas conseguimos responder e apoiar os nossos clientes”, recorda, considerando que esse momento veio reforçar a importância das agências de viagens. Paralelamente à actividade empresarial, dedica-se também à formação de futuros profissionais do sector, leccionando na área do turismo.

Falta de regulamentação prejudica o sector

O sector das agências de viagens cresceu de forma muito acelerada, explica Argentina Lopes. O Registo Nacional de Agentes de Viagens passou a ser simplificado, quando antes, para se abrir uma agência, era obrigatória a formação em turismo. “Os chamados consultores de viagens não estão regulamentados. Ou seja, qualquer pessoa pode tornar-se consultor de viagens, muitas vezes apenas através da Internet, sem qualquer requisito legal. Vê-se frequentemente, nas redes sociais, perfis que vendem viagens e prometem grandes oportunidades, mas que não têm qualquer formação profissional. Isto é preocupante, porque gosto muito da minha profissão, tal como alguém que goste de enfermagem, mas não pode exercer sem formação adequada. Da mesma forma, quem vende viagens sem preparação coloca os clientes e o próprio sector em risco”, lamenta. Esta falta de regras acaba por prejudicar a imagem da profissão, criando percepções erradas sobre o que é ser realmente um agente de viagens, reitera.

Quanto ao futuro do negócio e do sector em geral, a agente de viagens está optimista. Considera que as agências souberam adaptar-se às novas exigências do mercado, reforçando o seu papel na segurança, no acompanhamento e na personalização do serviço.