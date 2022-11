Nasceram dois bebés gémeos de embriões congelados há 30 anos

Um casal norte-americano teve dois bebés gémeos cujos embriões foram congelados e tinham sido concebidos há 30 anos, em 1992, divulgaram esta segunda-feira órgãos de comunicação dos Estados Unidos.



Para o Centro Nacional de Doação de Embriões (NEDC, em inglês), estes serão os embriões mais antigos a serem utilizados com sucesso, embora não existam dados globais oficiais para suportar esta informação.



A mãe, Rachel Ridgeway, é apenas três anos mais velha que os embriões, que agora são dois bebés chamados Lydia Ann e Timothy Ronald.

Já a mãe biológica dos bebés era uma doadora de óvulos de 34 anos e o seu pai tinha 50 anos, quando foram concebidos.



A clínica explicou que outros embriões, que seriam irmãos dos atuais, foram implantados em algum momento naquela mulher.



Timothy e Lydia, que nasceram há três semanas, estiveram 15 anos à espera numa clínica de fertilidade da Costa Oeste e depois outros 15 anos armazenados no laboratório da Southeastern Fertility, uma clínica médica afiliada do NEDC.



Segundo o NEDC, o recorde anterior para embriões mais antigos utilizados com sucesso era um de 27 anos.