Rebentamento de aquário gigante com mil quinhentos peixes obrigou a evacuação de um hotel

Um enorme aquário que abrigava cerca de 1.500 peixes exóticos rebentou esta sexta-feira, derramando 1 milhão de litros de água e detritos numa estrada importante, no distrito de Mitte, Berlim, na Alemanha.

Cerca de 100 socorristas acorreram ao local, um complexo de lazer que abriga um hotel Radisson e um museu, bem como o que o Sea Life Berlin que diz ser o maior aquário cilíndrico independente do mundo, com 14 metros de altura.

Uma hóspede do hotel, Sandra Weeser, em declarações à agência Reuters, falou em caos.

"Todo o aquário estourou e o que resta é a devastação total. Muitos peixes mortos e detritos".

Duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro e os serviços de emergência pediram a cerca de 350 hóspedes do hotel que empacotassem seus pertences e saíssem, receando poder haver danos estruturais.

Foram enviados vários autocarros para fornecer abrigo aos hóspedes do hotel, disse a polícia, já que as temperaturas externas em Berlim pela manhã giravam em torno de -7 graus Celsius (19,4 ° F).

Num e-mail, o Radisson disse aos membros do clube de fidelidade Radisson Rewards e-mail que o Radisson Collection Hotel Berlin estava fechado até novo aviso.