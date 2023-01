partilhe no Facebook

Três crianças entre os quarenta mortos já confirmados no bombardeamento de um prédio na Ucrânia

O número de mortos num prédio residencial atingido por um míssil, em Dnipro, na Ucrânia, aumentou de 36 para 40, entre os quais três crianças, mantendo-se 46 pessoas desaparecidas e 75 feridas, informou hoje o Serviço Estatal de Emergências.

Este ataque ocorrido no sábado, atribuído às forças russas, é um dos mais graves envolvendo civis desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de Fevereiro do ano passado.

No último balanço, hoje divulgado por fontes do Serviço Estatal de Emergências, 39 pessoas, incluindo seis menores, foram resgatadas nas operações de buscas, outras 98 receberam apoio psicológico, quando os serviços municipais da cidade no sudeste da Ucrânia já tinham removido oito mil toneladas de escombros e 41 veículos danificados.

As autoridades locais decretaram três dias luto, na sequência do ataque, que, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destruiu 72 apartamentos e danificou mais de 230, num edifício habitado por cerca de 1100 pessoas.