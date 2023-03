Tribunal Penal Internacional inicia procedimentos contra a Rússia por crimes de guerra

Os casos estão relacionados com o sequestro de crianças ucranianas e com o ataque deliberado contra infra-estruturas civis

O Tribunal Penal Internacional (TPI) vai iniciar dois processos por alegados crimes de guerra contra a Rússia no contexto da invasão da Ucrânia emitindo várias ordens de prisão, indica hoje o jornal norte-americano New York Times.

De acordo com o jornal, os casos estão relacionados em concreto com o suposto "sequestro de crianças ucranianas" e com o "ataque deliberado contra infra-estruturas civis" da Ucrânia.

O New York Times cita fontes do TPI relacionadas com "as últimas decisões".

As fontes não foram identificadas por estarem impedidas de se pronunciarem publicamente sobre o assunto.

Estas são as primeiras acusações internacionais desde 24 de Fevereiro de 2022, a data da nova invasão da Ucrânia pelas forças russas e, segundo o jornal, "são resultado" do trabalho das equipas de investigação sobre crimes de guerra.

As investigações prolongaram-se durante vários meses e concentram-se sobretudo "no sequestro de crianças e de adolescentes ucranianos" e que foram enviados para campos de "reeducação russos", além dos ataques deliberados contra equipamentos civis.

O Procurador Karim Khan do TPI deve primeiro apresentar o caso aos juízes de instrução sendo que os investigadores ainda se encontram a trabalhar na recolha de provas para depois, caso reúnam as supostas evidências, sejam emitidas as eventuais ordens de prisão.

O Kremlin nega as acusações de crimes de guerra mas, segundo a notícia publicada hoje, os investigadores internacionais e ucranianos "reuniram provas sólidas de uma série de atrocidade desde o primeiro dia da invasão", 24 de Fevereiro de 2022.