Idade legal para conduzir trotinetas, em França, passa de 12 para 14 anos; as multas por transporte de outro passageiro sobem para 135 euros e foram agravadas as multas por circular nas faixas de rodagem nos locais onde há ciclovias.

Fim do aluguer de trotinetas eléctricas e regras mais apertadas para as particulares

A abolição do aluguer de trotinetas eléctricas em Paris, decidida em Abril, por referendo, entrou em vigor na sexta-feira, data em que o Governo francês também apertou as regras de utilização deste meio de transporte no país. Estima-se que existam nas ruas de Paris cerca de 15.000 trotinetas eléctricas de aluguer.

Em 2022 em as trotinetas (alugadas ou privadas) estiveram envolvidas em 459 acidentes, de que resultaram três mortos e 426 feridos, o dobro em relação a 2019, segundo dados da autarquia.

O desaparecimento deste meio de mobilidade de aluguer em Paris - as privadas continuam a ser autorizadas - coincidiu com a publicação de uma medida do Governo do Presidente, Emmanuel Macron, que reforça as condições de utilização destes veículos.

O Ministério do Interior, responsável pelos transportes, aumentou a idade legal para conduzir trotinetas de 12 para 14 anos e agravou as sanções em caso de "comportamentos de risco" por parte dos utilizadores, anunciou hoje a tutela.

Foi ainda determinado que o transporte de outro passageiro num destes veículos motorizados é punido com uma coima de 135 euros, em vez dos 35 euros anteriores.

As multas aplicadas por circular em certas vias proibidas, como a utilização de faixas de rodagem para automóveis, quando existe uma faixa para bicicletas, foram igualmente agravadas.

Os passeios não estão incluídos no endurecimento das sanções, porque a sua utilização já era punida com 135 euros.

O aumento da idade de utilização das trotinetas eléctricas surge depois de uma menina de 12 anos, que conduzia uma, em Chessy, no Leste de Paris, ter morrido quarta-feira, ao ser atropelada por um carro quando atravessava uma passadeira.