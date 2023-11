Papa elogia luta de ucranianos pela liberdade

O Papa afirmou hoje que “o povo [ucraniano] defende a sua identidade”, depois de ver, no Vaticano, o documentário “Liberdade em chamas: a luta da Ucrânia pela liberdade”, apresentado em 2022 no Festival de Cinema de Veneza.

“As guerras são sempre uma derrota e nós, que vimos esta crueldade, este povo que defende a sua identidade, devemos estar solidários com tanto sofrimento e rezar por este povo, rezar para que a paz chegue”, disse o Papa Francisco no final do documentário.

A exibição do filme contou com a presença de membros do corpo diplomático do Vaticano, bem como do embaixador ucraniano na Santa Sé e outros convidados internacionais, informou a Santa Sé.

​ Dirigido por Evgeny Afineevsky, “Liberdade em chamas: a luta da Ucrânia pela liberdade”, investiga o conflito e narra o combate do país desde a invasão da Rússia, em 24 de Fevereiro do ano passado.

“Tentei mostrar a guerra na Ucrânia através dos olhos dos civis: as pessoas que são mais atingidas e vivem as suas vidas quotidianas no meio do conflito”, explicou Afineevsky na apresentação do filme em Veneza.