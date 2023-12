Milhões de moscas estéreis para salvar plantações de pêssegos e maçãs

Objectivo é que possam reproduzir-se com moscas da fruta, para que os ovos que depositam não prejudiquem as culturas.

Cerca de 40 milhões de moscas estéreis foram libertadas, em três fases, na região boliviana de Santa Cruz, para evitar que a mosca da fruta se reproduza e continue a arruinar as colheitas.

O responsável pelo projecto do serviço nacional de segurança agropecuária e alimentar (Senasag), Orlando Machaca, explicou esta quinta-feira à agência Efe que foram libertadas moscas machos estéreis, para que possam reproduzir-se com moscas da fruta, para que os ovos que depositam não prejudiquem as culturas.

Estas moscas já foram libertadas em pelo menos uma dezena de municípios da região leste de Santa Cruz, uma vez que este insecto está a afectar entre 15 a 30% das culturas, como Chirimoia, pêssego e maçã.

“A libertação foi realizada e tem sido satisfatória. Vamos fazer as correspondentes análises de redução das populações”, frisou Machaca.

O vice-ministro do Desenvolvimento Agropecuário, Álvaro Mollinedo, destacou, por sua vez, que esta mosca da fruta afecta a economia dos produtores e que o apoio continuará com programas e projectos para melhorar a produção e garantir a segurança alimentar.

O presidente da Câmara de Santa Cruz de Vallegrande, Ignacio Morón, lembrou também, em comunicado, que esta acção é importante e de “grande benefício” para os produtores, pois ajudará a evitar a perda de colheitas e a torná-las mais competitivas em quantidade e qualidade.

Machaca destacou que serão libertadas hoje mais 20 milhões de moscas nos municípios do departamento de Chuquisaca, para evitar o crescimento das populações desta mosca.

O responsável pelo projecto acrescentou ainda que em Outubro esta mesma técnica foi realizada no departamento central de Cochabamba.