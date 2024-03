Papa diz que o pior perigo dos tempos actuais é a ideologia de género

Francisco já tinha criticado o que considera ser uma "feia ideologia do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual"

O Papa Francisco considera que o pior perigo nos tempos actuais é a ideologia de género, porque anula as diferenças entre homens e mulheres.

Ao receber os convidados que participam numa conferência no Vaticano, intitulada “Homem e Mulher, Imagem de Deus”, Francisco confirmou que ainda está constipado e, para não se cansar, a sua intervenção foi lida por um dos seus colaboradores, monsenhor Filippo Ciamparelli, mas acabou por fazer algumas declarações.

“Gostaria de sublinhar uma coisa: é muito importante que se realize este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o pior perigo é a ideologia de género, que anula as diferenças”, afirmou o Papa.

Francisco anunciou que foram solicitados estudos “sobre esta feia ideologia do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual", destacando que "apagar a diferença é apagar a Humanidade”.

“O Homem e a Mulher, por outro lado, encontram-se numa tensão frutífera”, acrescentou o Papa, invocando o livro ‘Senhor do Mundo’, escrito por Robert Hugh Benson em 1907, “fala do futuro e é profético, porque mostra esta tendência de apagar todas as diferenças.

O Papa sempre condenou a chamada “ideologia de género”, chamando-a de uma das “colonizações ideológicas mais perigosas do nosso tempo”.

A conferência realizada ontem, 1 de Março, no Vaticano foi organizada pelo Centro de Pesquisa e Antropologia das Vocações.

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel Fernández, anunciou em entrevista à agência de notícias EFE que está a trabalhar num documento que abordará a posição da Igreja sobre questões morais “como mudança de sexo, 'barriga de aluguer' e ideologias de género”.