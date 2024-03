Ratos invadem esquadra da polícia e consomem marijuana apreendida

As autoridades municipais estão a tomar medidas para mudar a esquadra para um novo espaço.

A chefe da polícia de Nova Orleães revelou hoje que a marijuana apreendida em operações policiais está a ser consumida pelos ratos que infestam o edifício da esquadra nesta cidade americana.

"Os ratos que comem a nossa marijuana estão todos pedrados", afirmou a superintendente da polícia Anne Kirkpatrick perante os membros do Conselho Municipal de Nova Orleães, uma declaração que está a ser usada como arma de arremesso político entre democratas e republicanos.

Kirkpatrick descreveu ainda as infestações de vermes e a deterioração dos edifícios que abrigam a polícia de Nova Orleães desde 1968, dizendo que houve polícias que encontraram até fezes de ratos nas suas mesas.

O departamento de polícia não respondeu hoje imediatamente a um pedido por e-mail para obter mais informações sobre como descobriram que a maconha foi comida por ratos ou se algum caso foi afectado.

As autoridades municipais estão a tomar medidas para mudar aquele departamento da polícia para um novo espaço. Essa tem sido uma prioridade da chefe da polícia desde que assumiu o cargo em Outubro.