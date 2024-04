O último caso de longevidade na região, foi o de Manuel Rafael dos Santos, de Asseiceira, Tomar, que faleceu a16 de Maio de 2015 com 109 anos.

Homem mais velho do mundo morreu a dois meses de fazer 115 anos

Morreu Juan Vicente Pérez Mora, que com quase 115 anos, detinha o recorde mundial do Guinness World Records como o homem mais velho do mundo desde Maio de 2022.

Juan Vicente Pérez Mora faleceu no estado venezuelano de Táchira (860 quilómetros a oeste de Caracas, a capital da Venezuela) onde viveu toda a sua vida, quase dois meses antes de completar 115 anos.

Agricultor de profissão, Juan Vicente Pérez Mora nasceu em 27 de Maio de 1909, em El Cobre, estado de Táchira (860 quilómetros a sudoeste de Caracas), e, em ocasião do seu 113.º aniversário revelou que os segredos da sua longevidade eram: “Trabalhar muito, descansar nas férias, deitar-se cedo, amar a Deus e tê-lo sempre presente no coração, e beber um copo de ‘miche’ [aguardente local] por dia”.

Juan Vicente foi o nono de dez filhos de Eutíquio del Rosário Pérez e Edelmira Mora e era conhecido pela sua “uma excelente memória”, que o levava a descrever momentos da infância, do casamento e a reconhecer os irmãos, filhos e netos.

Em 1997 ficou viúvo de Ediofina Garcia, após 60 anos de matrimónio e, além de alguma tensão arterial alta, segundo a sua filha Nelyda Pérez, tinha “muito boa saúde, não padecia de nenhuma doença que precise de tratamento médico”. Teve 11 filhos (seis rapazes e cinco raparigas), 41 netos, 18 bisnetos e 12 tetranetos.

Juan Vicente tinha apenas 5 anos quando começou a ajudar o pai e irmãos no cultivo de cana-de-açúcar e café. Aprendeu a ler e escrever com um caderno que lhe ofereceu uma professora. No seu tempo livre ouvia música latino-americana e tirou a sua primeira fotografia quando tinha 51 anos, a preto e branco.

O mais recente caso de longevidade na região, foi o de Manuel Rafael dos Santos, que faleceu a16 de Maio de 2015 com 109 anos. Era, na altura, o homem mais velho de Portugal. Tinha feito anos a 23 de Dezembro de 2014. Natural da aldeia de Roda Grande, freguesia de Asseiceira, Tomar, residia na vizinha aldeia do Grou.