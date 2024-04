Gatos do palácio presidencial classificados como “activos fixos vivos”

Os 19 gatos selvagens que têm "rédea solta" no Palácio Nacional do México, entraram para a história, com o Governo do presidente Andrés Manuel López Obrador a declará-los "activos fixos vivos".

A expressão "activos fixos" aplica-se normalmente a edifícios e mobiliário, mas ao atribuí-lo aos gatos, os primeiros animais no México a receber esse título, o governo de López Obrador obrigou o Tesouro do país a dar-lhes comida e a cuidar deles para o resto das suas vidas, mesmo depois de o líder deixar o cargo, em Outubro.

"Têm acesso a todas as zonas do palácio, por isso entram em reuniões, entrevistas e passeiam à frente das câmaras", diz Jesús Arias, o veterinário do palácio, citado pela agência EFE.

Situado no coração da Cidade do México, o palácio presidencial foi durante muito tempo a sede do poder executivo do México, tendo sido construído sobre o antigo palácio do imperador asteca Moctezuma e é actualmente a residência de López Obrador.

O próprio López Obrador já disse que os gatos "dominam" o palácio e caminham frequentemente à sua frente durante as cerimónias oficiais.

Ironicamente, a antiga cultura azteca não honrava os gatos, mas sim os cães sem pelo, conhecidos como Xoloitzcuintle, que eram até enterrados com os seus donos.

Alguns dos gatos têm nomes de artistas, como o gato laranja "Bowie", em homenagem à estrela de ‘rock’ David Bowie, que visitou o palácio em 1997 para ver o famoso mural do pintor mexicano Diego Rivera. Outros têm nomes de rochas nativas ou palavras da antiga língua azteca da região, como Ollin, que significa "movimento".

Um gato chamado Zeus, que entretanto morreu, tornou-se famoso em Julho, quando entrou na conferência de imprensa matinal do Presidente. O gato cinzento ficou frente às câmaras e vagueou entre os repórteres até ser retirado pelos funcionários do palácio.